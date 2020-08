Enslaved: enthüllen neue Single ‚Urjotun‘ mit psychedelischem Video

It is not about avoiding fear of the pitch-black darkness, but to go into the darkness itself…

Norwegens Progressive Black Metaller Enslaved haben heute ihre dritte Single Urjotun von ihrem kommenden Studioalbum Utgard veröffentlicht, das am 2. Oktober erscheinen wird. Die Single ist einer der experimentellsten Enslaved Tracks bislang und wird begleitet von einem psychedelischen Video, das wie eine Reise in die tiefsten Ecken des Unterbewusstseins wirkt.

Sänger Grutle Kjellson kommentiert:

„Die Idee zum Text von Urjotun ist bereits einige Zeit lang in meinem Hinterkopf herumgeschwirrt, als Ivar mir letzten Herbst seine Riff-Demos schickte. Ich wusste sofort, dass das der Soundtrack zur Erweckung des urtümlichen Riesens Urjotun ist! Unsere gemeinsame Liebe zur Krautrockszene und Bands wie Tangerine Dream und Kraftwerk trieben den Song dann auf seine Spitze und hier werden all die Einflüsse nun zu einem Enslaved Song, gut 30 Jahre nachdem wir unsere ersten Krautrock Alben gekauft hatten. Es ist lustig, in Deutschland nennt man diesen Stil ‚Kosmische Musik‘ – und genau darum geht es in dem Song, kosmisches Chaos! Der Regisseur David Hall hat eine tolle Visualisierung unserer verstörten Köpfe in diesem Video eingefangen!“

Bestellt Utgard jetzt hier vor: https://www.nuclearblast.com/enslaved-utgard

Jettegryta Musikvideo: youtu.be/xkEXIpym5E0

Homebound Musikvideo: youtu.be/92ptxt1FQiU

Trailer #1 – Ivar Bjørnson über das Line-Up und die Albumaufnahmen: youtu.be/PXNokqpilbU

Zudem haben Enslaved eine exklusive Merchkollektion, die es nur bei ihrer aktuell laufenden Cinematic Summer Tour geben wird – hier wurde nun ein brandneues Urjotun Shirt hinzugefügt:

US Shop: https://enslaved.aisamerch.com

EU Shop: https://enslaved.aisamerch.de

• dieses Merch wird ausschließlich vom Freitag, den 24. Juli bis Donnerstag, den 1. Oktober verfügbar sein

• Das Camouflagedesign ist limitiert auf 30 Exemplare pro Shop

• Alle weiteren Designs sind limitiert auf 50 Stück pro Shop, mit Ausnahme des unlimitierten schwarzen Designs

• Das dunkelblaue Damentanktop gibt es nur im EU Shop

• Das weiße Damentanktop ist nur im US Shop erhältlich

• Bestellungen werden ab Mitte August verschickt

Enslaved online:

www.enslaved.no

www.facebook.com/enslaved/

www.instagram.com/enslavedofficial

www.nuclearblast.de/enslaved