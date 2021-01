Epica: enthüllen Musikvideo für ihre dritte Single ‚Rivers‘

Die niederländischen Symphonic Metal Giganten von Epica verkünden, dass ihr neues Studioalbum Omega am 26.02.2021 via Nuclear Blast erscheinen wird. Es ist das erste Studioalbum nach fünf Jahren. Heute enthüllen Epica ein Musikvideo zu ihrer dritten Single, der Ballade Rivers.

Seht euch das Video hier an:

„Unsere dritte Single ist da! ‚Rivers‘ symbolisiert die Ruhe und gleichzeitig die Unbeständigkeit des Lebens, wie Ebbe und Flut. Das ruhige Wasser steht für den Frieden, während ein starker Strom bedeutet, dass Herausforderungen zu meistern sind und man gegen die Gezeiten des Lebens anschwimmen muss“, kommentiert Simone Simons.

Die kommende Epic Apocalypse Tour der holländischen Symphonic Metal Titanen Epica und der finnischen Cello Meister von Apocalyptica mit Support der Prog Metaller Wheel wurde aufgrund der COVID-19 Pandemie auf Anfang 2022 verschoben. Die Tour wird am 06.02.2022 in Leipzig starten und die Bands durch ganz Europa führen.

Live Dates:

03.06.2021 TR Istanbul – Kucukciftlik Park

04–05.06.2021 RO Bucharest – Maximum Rock Festival

02.07.2021 NL Dokkum – Dokk’em Open Air

03.07.2021 IT Verona – Rock The Castle

14–16.07.2021 AT Leoben – Area 53

15–16.07.2021 DE Balingen – Bang Your Head

22–24.07.2021 FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

05–07.08.2021 ES Villena – Leyendas del Rock

12–15.08.2021 BE Kortrijk – Alcatraz

The Epic Apocalypse Tour 2022

w/ Apocalyptica, Wheel

06.01.2022 DE Leipzig – Haus Auensee

07.01.2022 DE Berlin – Columbiahalle

08.01.2022 PL Gdansk – B90

09.01.2022 PL Warsaw – Progresja

11.01.2022 AT Vienna – Gasometer

12.01.2022 CZ Brno – Hala vodova

13.01.2022 HU Budapest – Barba Negra

15.01.2022 DE Munich – Tonhalle

16.01.2022 I Milan – Fabrique

17.01.2022 CH Lausanne – Metropole

18.01.2022 CH Zurich – Komplex

20.01.2022 DE Wiesbaden – Schlachthof

21.01.2022 DE Ludwigsburg – MHP Arena

22.01.2022 LUX Luxembourg – Den Atelier

23.01.2022 DE Hannover – Capitol

25.02.2022 FIN Helsinki – IceHall

27.02.2022 NO Oslo – Sentrum

28.02.2022 SE Stockholm – Berns

02.03.2022 DK Copenhagen – Amager Bio

03.03.2022 DE Hamburg – Docks

04.03.2022 NL Amsterdam – AFAS Live

05.03.2022 DE Cologne – Carlswerk Victoria

07.03.2022 BE Brussel – Ancienne Belgique

08.03.2022 UK Nottingham – Rock City

09.03.2022 UK Glasgow – O2 Academy

10.03.2022 UK Manchester – Academy

12.03.2022 UK Bristol – O2 Academy

13.03.2022 UK London – Roundhouse

14.03.2022 F Paris – Zenith

15.03.2022 F Toulouse – Bikini

17.03.2022 ES Barcelona – Razzmatazz 1

18.03.2022 ES Murcia – Gamma

19.03.2022 ES Madrid – La Riviera

20.03.2022 P Lisbon – Coliseum

An Evening With Epica – Latin America

16.12.2021 CL Santiago – Teatro Caupolican

18.12.2021 EC Quito, – El Teleferico

19.12.2021 PE Lima – Centro de Convenciones Barranco

Tickets und VIP Upgrades zu allen Shows gibt es auf www.epica.nl/tour

Epica sind:

Simone Simons | vocals

Isaac Delahaye | guitars

Mark Jansen | guitars, grunts, screams

Coen Janssen | synths, piano

Ariën van Weesenbeek | drums

Rob van der Loo | bass

