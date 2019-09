Epica: Veröffentlichen den dritten Album Trailer, in dem sie über das Mixing und Mastering sprechen

Vor Kurzem haben Epica über College of Metal ein kostenloses Tutorial für Epicas Hymne Design Your Universe veröffentlicht. Heute enthüllt die Band den dritten Album Trailer, in dem sie über das Mixing und Mastering von Design Your Universe – Gold Edition sprechen.

Seht euch den neuen Trailer hier an:

Seht euch auch das Tutorial auf Epicas YouTube Channel an: https://youtu.be/afFIvkZY7II

Die Gitarren Tabs könnt ihr hier runterladen: https://store.collegeofmetal.com/epica-design-your-universe

Um den Release des Tutorials zu feiern, startet die Band einen Wettbewerb zwischen Gitarristen und Fans, euch selbst dabei aufzunehmen, wie ihr den Song spielt. Stellt euer Video auf YouTube und sendet den Link an info@epica.nl. Der Gewinner wird von Isaac Delahaye ausgewählt und erhält ein Epica Merch Bundle inklusive der Design Your Universe – Gold Edition. Der Wettbewerb endet am 01. Oktober.

Design Your Universe– Gold Edition enthält eine remasterte und neu abgemischte Version des Albums und eine Bonus Disc mit neuaufgenommenen Akustik-Versionen. Der Re-Release wird am 04. Oktober erscheinen. Das Album und exklusive Merchandise-Bundles sind jetzt im Vorverkauf erhältlich unter: http://smarturl.it/epica

Zu dem Release werden Epica auch eine Reihe exklusiver Design Your Universe 10th Anniversary Shows überall auf der Welt spielen.

Design Your Universe – 10th Anniversary Shows – Europa

w/ Blackbriar

04.10. D Oberhausen – Turbinenhalle

05.10. NL Utrecht – TivoliVredenburg *SOLD OUT*

06.10. F Paris – Élysée Montmartre *SOLD OUT*

10.10. IL Tel Aviv – Barby Club

12.10. RUS Moscow – Glavclub

Design Your Universe – 10th Anniversary Shows – Lateinamerika

21.10. MEX Monterrey – Escena

22.10. MEX Guadalajara – Diana Theatre

24.10. MEX Mexico City – Auditorio BlackBerry

26.10. BR São Paulo – Tropical Butantã

27.10. BR Rio de Janeiro – Circo Voador

29.10. AR Buenos Aires – El Teatro Flores

30.10. CR Santiago – Teatro Caupolicán

02.11. CO Bogotá – Royal Center

03.11. CR San José – Pepper Disco Club

2020:

03.01. CN Montreal – Corona Theatre

05.01. US Los Angeles – Regent Theater

12.01. US New York City – Webster Hal

Tickets sind unter dem folgenden Link erhältlich: www.epica.nl/tour

Mehr zu Design Your Universe – Gold Edition:

Holt euch die digitale Single Kingdom Of Heaven hier: https://nblast.de/Epica-KingdomOfHeaven

Hört sie euch in den NB New Release Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Kingdom Of Heaven (official YouTube Video):

ICYMI:

Trailer #1: https://youtu.be/ix63vZtQCWo

Trailer #2: https://youtu.be/inTGdcgJHuU

www.epica.nl | www.facebook.com/epica | www.nuclearblast.de/epica

