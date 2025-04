Epica: veröffentlichen ihr neues Studioalbum „Aspiral“

Die führenden Symphonic Metal-Pioniere Epica freuen sich, ihr brandneues Studioalbum Aspiral zu veröffentlichen. Die Band lädt ihre Fans ein, sich auf die vollständige klangliche Reise einzulassen, wie sie gedacht ist: von Anfang bis Ende in einem Durchgang.

„All of us in the band pushed each other to create the best possible album“, teilt die Band mit. „We’ve once again explored new musical and lyrical frontiers, and we hope Aspiral resonates with you as deeply as it does with us. The whole truly is greater than the sum of its parts—this album is meant to be experienced in full.“

Seht euch das Video zu Fight To Survive hier an:

Das Album Aspiral kann hier gestreamt oder bestellt werden: https://epica.fanlink.tv/aspiral

Anlässlich der Albumveröffentlichung hat Epica ein sci-fi-inspiriertes Musikvideo zu Fight To Survive – The Overview Effect veröffentlicht. Der Song ist von dem kognitiven Wandel inspiriert, den Astronauten erleben, nachdem sie die Erde aus dem Weltraum betrachtet haben – ein kraftvoller Moment der Ehrfurcht, der Verbundenheit und einer tiefen Wertschätzung für die Zerbrechlichkeit des Planeten.

„Musically, this song encapsulates the full spectrum of Epica„, erklärt die Band. „From heavy to soft, uplifting to melancholic—Fight To Survive embodies it all.“

Das visuell beeindruckende Video wurde erneut von Remko Tielemans zum Leben erweckt und von Kollektiv Kunststoff produziert, die auch die vorherigen Singles Arcana und Cross The Divide der Band inszeniert haben.

Mehr Infos zu Epica und ihrem brandneuen Album Aspiral findet ihr hier:

Epica haben mit der Veröffentlichung von Aspiral nun ihre neue Musik parat, um sie live auf der Bühne zu präsentieren. Die Band wird nächsten Monat zu einer Nordamerika-Tour aufbrechen, die in den Vereinigten Staaten und Mexiko beginnt. Anschließend steht ein Sommer voller Auftritte bei großen europäischen Festivals auf dem Programm. Im frühen Jahr 2026 kehrt die Band nach Europa zurück, um gemeinsam mit ihren Labelkollegen Amaranthe eine Co-Headliner-Tour zu starten.

Die Tourdaten für 2026 findet ihr hier.

