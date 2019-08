Epica: veröffentlichen Lyric Video zu ‚Kingdom Of Heaven‘

Die niederländischen Metal Titanen Epica haben ihr Lyric Video zu Kingdom Of Heaven von ihrem kommenden Re-Release Design Your Universe – Gold Edition veröffentlicht.

Mark Jansen kommentiert: “Kingdom Of Heaven bedeutet mir sehr viel. Ich habe diesen Song meiner Großmutter gewidmet nachdem sie starb. Die Lyrics handeln von Nahtoderfahrungen und der Brücke zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Sogar heute noch bin ich auf keinen Epica Song so stolz wie auf diesen, obwohl wir ihn nur selten live spielen können aufgrund seiner Länge, aber wir werden ihn bald auf den Design Your Universe 10th Anniversary Shows spielen. Genießt das Lyric Video!”

Design Your Universe – Gold Edition enthält eine remasterte und neu abgemischte Version des Albums und eine Bonus Disc mit neuaufgenommenen Akustik-Versionen. Der Re-Release wird am 4. Oktober erscheinen. Das Album und exklusive Merchandise-Bundles sind jetzt im Vorverkauf erhältlich unter: http://smarturl.it/epica

Die Tracklist liest sich folgendermaßen:

CD1: Album

01. Samadhi – Prelude

02. Resign To Surrender – A New Age Dawns – Pt IV

03. Unleashed

04. Martyr Of The Free Word

05. Our Destiny

06. Kingdom Of Heaven – A New Age Dawns – Pt V

07. The Price Of Freedom – Interlude

08. Burn To A Cinder

09. Tides Of Time

10. Deconstruct

11. Semblance Of Liberty

12. White Waters

13. Design Your Universe – A New Age Dawns – Pt VI

14. Incentive (Bonus)

CD2: The Acoustic Universe / Bonus CD:

01. Burn To A Cinder

02. Our Destiny

03. Unleashed

04. Martyr Of The Free Word

05. Design Your Universe

Zu dem Release werden Epica auch eine Reihe exklusiver Design Your Universe 10th Anniversary Shows überall auf der Welt spielen.

Design Your Universe – 10th Anniversary Shows – Europa

w/ Blackbriar

04.10. D Oberhausen – Turbinenhalle

05.10. NL Utrecht – TivoliVredenburg *Sold Out*

06.10. F Paris – Élysée Montmartre *Sold Out*

10.10. IL Tel Aviv – Barby Club

12.10. RUS Moscow – Glavclub

Design Your Universe – 10th Anniversary Shows – Latein Amerika

21.10. MEX Monterrey – Escena

22.10. MEX Guadalajara – Diana Theatre

24.10. MEX Mexico City – Auditorio BlackBerry

26.10. BR São Paulo – Tropical Butantã

27.10. BR Rio de Janeiro – Circo Voador

29.10. AR Buenos Aires – El Teatro Flores

30.10. CR Santiago – Teatro Caupolicán

02.11. CO Bogotá – Royal Center

03.11. CR San José – Pepper Disco Club

2020:

03.01. CN Montreal – Corona Theatre *New*

05.01. US Los Angeles – Regent Theater *New*

12.01. US New Yorck City – Webster Hal *New*

Tickets sind unter dem folgenden Link erhältlich: www.epica.nl/tour

