Die niederländischen Symphonic Metal Giganten EPICA haben ein brandneues Musikvideo für den Track ‚Universal Love Squad‘ veröffentlicht. Das Video wurde kürzlich bei ihrem ausverkauften Jubiläum zu ihrer 1000. Liveshow im 013 in Tilburg vor 3000 begeisterten Fans aufgenommen. ‚Universal Love Squad‘ zeigt eine intime Seite der Band, die bei der Show eine exklusive, akustische Version ihres Albumtracks performten, der in seiner ursprünglichen Form auf dem Anfang 2016 erschienenen »The Holographic Principle« veröffentlicht wurde. Anlässlich zur Feier ihrer 1000. Show spielten EPICA diesen Track zum ersten Mal live und änderten den Namen kurzerhand.

EPICAs Mark Jansen (Bandgründer & Gitarrist) kommentiert: „Bei der 1000. Show haben wir zum ersten Mal die akustische Version von ‚Universal Death Squad‘ gespielt, die somit zu ‚Universal Love Squad‘ wurde. Da viele Fans uns immer wieder gebeten haben, etwas Akustisches live zu performen, konnten wir nicht länger widerstehen. Wir möchten unseren Fans aus aller Welt für die fantastischen Shows mit ihnen danken und hoffentlich wird es noch 1000 weitere geben! :)“

Nach zwei Jahren Nonstop-Touren durch die ganzen Welt, werden EPICA diesen Sommer die letzten Festivalshows für dieses Jahr spielen. Mit Auftritten auf dem legendären Hell & Heaven Festival in Mexico City, dem Wacken Open Air in Deutschland oder auf Sloweniens magischen Metaldays werden EPICA allen Metalfans eine letzte Party bieten, bevor sie sich für eine wohlverdiente Tourpause zurückziehen und ihre Kräfte sammeln!

Tickets gibt es unter www.epica.nl/tour

05.05. MX Hell & Heaven Festival

15.06. E Zamora – Z! Live Rock Fest

21.06. N Halden – Tons of Rock

05.07. CH Pratteln – Z7 Open Air (w/ ELUVEITIE, EXCELSIS)

06./07.07. RO Bucharest – Metalhead Meeting

25.07. H Székesfehérvár – Fezen Festival

27.07. SLO Tolmin – Metaldays

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

17.08. CZ Moravský Krumlov – Rock Heart

18.08. A Graz – Metal on the Hill

Holt Euch EPICAs »The Solace System«-EP hier:http://nblast.de/Epica

EPICA-Webshop: http://smarturl.it/thesolacesystem

Holt Euch die EP digital oder streamt sie: http://nblast.de/EpicaDigital

—

Weitere Infos:

www.epica.nl

www.facebook.de/epica

www.nuclearblast.de/epica

Kommentare

Kommentare