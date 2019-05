Equilibrium: enthüllen »Renegades« Cover Artwork

Die Epic-Metal-Pioniere Equilibrium, haben nun das Cover ihres sechsten Studioalbums Renegades enthüllt. Das beeindruckende Artwork wurde vom neuen Bandmitglied Skadi Rosehurst entworfen.

Das Album wird am 16. August 2019 via Nuclear Blast Records erscheinen.

Berthammer kommentiert:

„Wieder einmal hat Skadi den Spirit unseres neuen Albums Renegades in einem fantastischen Kunstwerk festgehalten. Es passt perfekt zu der Musik und den Texten, die ihr auf diesem Album erwarten könnt. Wir können es auch kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen, um unsere Musik und die dahinter stehende Botschaft in diesen schönen Ländern zu verbreiten. Wir sind sehr stolz darauf, Lord Of The Lost, Nailed To Obscurity und Oceans für diese Tour an Bord zu haben. Alle diese Bands sind einzigartig und wir denken, dass dieses Package eine ganz besondere Tour garantieren wird, die ihr nicht verpassen solltet!“

Anlässlich dieser Veröffentlichung wird sich die Band im Frühjahr 2020 auf Europatour begeben, um den Fans das neue Material live vorzustellen! Als Direktsupport konnten die Hamburger Dark-Rocker von Lord Of The Lost gewonnen werden; als Opener werden die melodic Deather Nailed To Obscurity und die Newcomer Oceans fungieren. Alle Termine gibt es unten!

Lord Of The Lost kommentieren:

„Wir freuen uns sehr auf diese Tour mit Equilibrium, denn es bedeutet neben einer spannenden musikalischen Kombination beider Bands auch das Entdecken von Neuland. Nicht nur in Form neuer Länder und Städte, sondern insbesondere durch ein für uns zum Teil neues Publikum. Wir sind davon überzeugt, dass beide Bands die Fans der jeweils anderen Band zu begeistern wissen und können es nicht erwarten, mit Equilibrium loszuziehen!“

Nailed To Obscurity fügen hinzu:

„Nachdem uns bereits die erste Tour im Rahmen von unserem aktuellen Album Black Frost vor so viele unterschiedliche Menschen gebracht hat, können wir es nicht erwarten, unsere Songs nun bald noch weiter zu tragen. Es dauert zwar noch ein Weilchen bis dahin, aber wir freuen uns schon jetzt riesig darauf, dass es endlich losgeht!“

Renegades Tour – Europe 2020

w/ Lord Of The Lost, Nailed To Obscurity, Oceans (*)

17.01. D Leipzig – Hellraiser*

18.01. D Berlin – Festsaal Kreuzberg*

19.01. D Wiesbaden – Schlachthof*

21.01. F Paris – Le Trabendo

22.01. F Toulouse – Le Metronum

23.01. E Madrid – Sala Caracol

24.01. E Barcelona – Sala Bóveda

25.01. F Lyon – Ninkasi Kao

26.01. D Lindau – Club Vaudeville*

28.01. H Budapest – Dürer Kert

29.01. PL Krakow – Klub Kwadrat

30.01. A Vienna – Szene

31.01. D Munich – Backstage (Werk)*

01.02. CH Pratteln – Z7*

02.02. CZ Prague – Nová Chmelnice

04.02. N Oslo – John Dee

05.02. S Stockholm – Fryshuset

06.02. DK Copenhagen – Pumpehuset

07.02. D Cologne – Essigfabrik*

08.02. D Stuttgart – LKA Longhorn*

09.02. D Hanover – Capitol*

11.02. D Saarbrücken – Garage*

12.02. D Nuremberg – Hirsch*

13.02. NL Eindhoven – Dynamo

14.02. UK London – O2 Academy Islington

15.02. UK Birmingham – HRH Metal IV

16.02. B Vosselaar – Biebob

Tickets ab 29.05. verfügbar unter: www.renegades-tour.com

Renegades wurde von September 2018 bis März 2019 von der Band zusammen mit dem schwedischen Produzenten Robin Leijon produziert und ist das erste Equilibrium Album mit den neuen Mitgliedern Skar (clean vocals) und Skadi Rosehurst (synths).

Mehr Infos gibt es in Kürze.

