Equilibrium: veröffentlichen neue Single „One Folk“ inkl. Video

One nation, one clan – one folk: Es sind starke Worte, die in diesen Zeiten eine nahezu magische Kraft entfalten. Vom Sound epischen Metals vereint, veröffentlichen Equilibrium heute ihre neue Single One Folk – eine ode an die Menschlichkeit, welche unseren Zusammenhalt feiert und die Menschen unter der Flagge gemeinsamer Werte noch enger zusammenrücken lässt.

Das Musikvideo dieses neuen Songs feierte gestern seine Videopremiere auf Youtube.

Hört euch die Single hier an:http://nblast.de/EquilibriumOneFolk

Nur ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums Renegades kehrten die hochgelobten Pagan Epic Metaller zurück ins Studio, um all ihre Einflüsse, Gedanken und Markenzeichen zusammenzubringen. Das Resultat ist ein neues Meisterwerk, welches sowohl die fröhlichen Folk Melodien, welche Equilibrium zu eine der bekanntesten Pagan Metal Bands weltweit machte, als auch die bahnbrechenden elektronischen Einflüsse zur Geltung bringt.

Mastermind Berthammer sagt:

„2020 ist das erste Jahr seit 2003, in dem wir keine Live Show spielen können – aus offensichtlichen Gründen. Wie jede andere Band auch müssen wir mit der Situation allerdings irgendwie klarkommen und wir haben uns dafür entschieden, die Zeit im Studio zu verbringen und neue Songs zu schreiben. Wir freuen uns sehr darüber, euch heute unsere neuste Single One Folk, unsere Hymne an die Menschheit, vorstellen zu können. Dieser Song ist voller Markenzeichen Equilibrium und ist ebenso ein guter Ausblick darauf, was ihr in Zukunft von uns erwarten könnt. Wir können es gar nicht erwarten, ihn hoffentlich bald live spielen zu können!“