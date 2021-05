Erdling: kündigen neues Album „Helheim“ und erste Single-Auskopplung “Fimbulwinter” für den 08.06. an

Brachiale Metal-Riffings, bildstarke Texte und eine fantastische Liveshow: Das ist das Resultat aus über fünf Jahren harter Arbeit, in denen Erdling niemals auf die Bremse traten. 2016 veröffentlichte die Dark-Metal-Combo mit Aus Den Tiefen ihr Debütalbum und stieg auf Anhieb in die Top 100 der deutschen Albumcharts ein. Drei weitere Chart-Entries, erfolgreiche Tourneen, zunächst als Support von Bands wie Megaherz, Lord Of The Lost und Hämatom, später als Headliner, meißelten die Botschaft der Erdlinge auf ewig in Stein. Mit ihrem letzten Album Yggdrasil brach das Quartett mehrfach seine eigenen Rekorde: ausverkaufte Clubs, ein schnell vergriffenes Box-Set und dazu der Einstieg auf vielen Spotify-Playlists hoben Erdling auf ein neues Level. Grund genug, weiter in Bewegung zu bleiben und an neuem Material zu arbeiten.

Wo ruhmreich auf dem Schlachtfeld gestorbene Krieger nach Walhall einfahren, so bannt es alle anderen in die tiefste und dunkelste aller Welten: Helheim. Hier fristen all diejenigen ein trostloses, ewiges Dasein, die der Krankheit oder der Heimtücke zum Opfer fielen. Hier ruhen die Seelen, die auf ewig vergessen sein werden. Helheim ist ein Ort, der in den alten Schriften selten Erwähnung findet, fielen doch die wenigsten tatsächlich auf dem Schlachtfeld. Diesem Thema widmet sich die Band um Sänger Neill auf ihrem nunmehr fünften Album, das sich aktuell in der Fertigstellung befindet und wie die ersten beiden Alben in Zusammenarbeit mit Chris “The Lord” Harms in den Chameleonstudios Hamburg produziert wird.

Als ersten Vorgeschmack veröffentlicht das Quartett am 08.06.2021 die erste Single-Auskopplung Fimbulwinter, die vor allem die Zeit der Isolation als Künstler thematisiert.

„Die Zeit der Pandemie ist für uns Musiker ein wahrgewordener Albtraum, in welchem wir die Inspiration für das wohl düsterste und ambitionierteste Album der Bandgeschichte fanden. Keine Konzerte spielen zu können grenzt an einen ewigen Winter und macht mehr mit einem, als man zunächst denkt. Fimbulwinter ist ein Midtempo-Song, der von Isolation und gefühlter Wertlosigkeit erzählt, aber auch einen Hoffnungsschimmer bereithält“, sinniert Sänger Neill Freiwald dazu.

Die neue Single Fimbulwinter erscheint samt einem brandneuen Musikvideo am 08.06.2021. Abonnniert den Out Of Line TV-Channel, um über die Premiere informiert zu werden.

Schaut euch hier den Teaser an.

Erdling – Helheim Tour 2022

+ Special Guest Soulbound

04.03. – Erfurt – From Hell

05.03. – Magdeburg – Factory

06.03. – Bremen – Tower

09.03. – München – Backstage

10.03. – Leipzig – Hellraiser

11.03. – Bochum – Rockpalast

12.03. – Hameln – Sumpfblume

13.03. – Berlin – Frannz Club

18.03. – Lindau – Club Vaudeville

20.03. – Weinheim – Café Central

*Tickets gibt es bei allen bekannten VVK-Stellen sowie bei Eventim.de*

Erdling Line-Up:

Vocals & Programmings – Neill Freiwald

Guitars – Neno Djento

Bass – Rob Hahn

Drums – Chris Schäfer

Erdling: online

www.facebook.com/erdlingofficial

erdling.band