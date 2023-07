Eternal Evil: geben Details zum kommenden Album bekannt und ihrem neuen Track „Funeral Prayers“

Beeinflusst von den früheren Werken der Thrash Metal Royalties Slayer, Kreator, Destruction und Exodus, wurde Eternal Evil 2019 in Stockholm – Schweden gegründet. Die Band hat sich vorgenommen, das Vermächtnis des frühen, hochenergetischen, klassischen Thrash-Wahnsinns fortzuführen.

Ihr schnell ausverkauftes Rise Of Death selbst veröffentlichtes Demo wurde in der Garage von Bandleader Adrian Tobar aufgenommen und später von Iron Fist und Redefining Darkness Records herausgegeben.

Kurz nach der Veröffentlichung des Demos wurde die Welt von einer Pandemie heimgesucht und während dieser restriktiven Jahre arbeitete die Band im Stillen weiter und holte den Norrland-Gitarristen Tobias Lindström hinzu. Das von Robert Pehrsson im Studio Humbucker aufgenommene Debüt The Warriors Awakening… Brings The Unholy Slaughter wurde im November 2021 veröffentlicht.

Jetzt, mit zwei neuen Mitgliedern, ist die Band bereit für das Nachfolgealbum The Gates Beyond Mortality, das im Oktober 2023 erscheinen wird.

Mit lyrischen Themen, die von okkulten Praktiken bis hin zur gewalttätigen Natur der Kriegsführung reichen, hat die Band ein Album geschaffen, das alle Regeln und Standards früherer Zeiten bricht, was dieses Album düsterer klingen lässt als alles, was sie bisher veröffentlicht haben.

Eternal Evil sind mit einem unzerstörbaren Enthusiasmus gestartet, der bösartige Old School Metal-Kräfte beschwört, und sind dazu bestimmt, die Köpfe für immer zum Bangen zu bringen.

Eternal Evil: Funeral Prayers wird am 27. Juli veröffentlicht

The Gates Beyond Mortality – Tracklisting :

1. Depths A Of A New Eternity

2. Guerilla Warfare

3. The Gates Beyond Mortality

4. Funeral Prayers

5. Signs Of Ancient Sin

6. Desecration Of Light

7. The Astral Below

8. Immolation

9. The Cursed Trilogy

Eternal Evil – Line-Up :

Adrian Tobar – Gesang und Leadgitarre

Tobias Lindström – Leadgitarre

Niklas Saari – Bassgitarre

Adam Schmidt – Schlagzeug

