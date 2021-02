Evergrey: veröffentlichen neue und letzte Single des kommendem Album „Escape Of The Phoenix“

Den letzten Schritt zur Veröffentlichung ihres Albums haben sie vergangenen Freitag genommen, die schwedische Metal Band Evergrey brachte ihre dritte Single When August Mourns heraus. Sie sind bekannt für ihr musikalisches Können und den epischen Sound, der einen ergreift, wie in diesem beeindruckenden Progressive Metal Song. Tom Englunds einnehmende Stimme und die fesselnden Gitarren lassen einen auf melancholischen Wolken in den Progressive-Himmel schweben.

Seht das neue Video hier:

Übrigens ist der Titel des neuen Albums Escape Of The Phoenix (VÖ: 26.02.) nicht aus Verzweiflung entstanden, nur um etwas zu finden, das cool klingt. Wie bei allem, was Englund tut, hatte er ein sehr klares Konzept im Sinn.

„Über die Auferstehung des Phönix zu sprechen, hatte bei mir ein Gedankenspiel ausgelöst“, verrät Englund. „Was wäre, wenn der Vogel gar nicht auferstehen will? Was wäre, wenn er nicht zurückkommen will? Das ähnelt bestimmten Situationen im Leben; manchmal hat man es satt aufzustehen und stark zu sein. Ich denke, das ist der zentrale Gedanke. Mir kam die Idee, nachdem wir die Musik fertig geschrieben hatten. “

Das Album ist hier vorbestellbar: https://afm.fanlink.to/EvergreyEscapeOfThePhoenix