Every Time I Die: veröffentlichen mit „Planet Shit“ einen weiteren Song aus dem Album „Radical“

Mit Planet Shit legen Every Time I Die einen weiteren Song aus ihrem am 22.10. erscheinenden Album Radical vor.

Ein Song, der einen schonungslosen Blick auf die unvermeidlichen sozialen Umwälzungen wirft, die durch Generationen von Ungerechtigkeit entstanden sind. „Ich habe es einfach so genannt, wie ich es gesehen habe“, sagt Sänger Keith Buckley. Der Track folgt auf die bereits veröffentlichten Post-Boredom, AWOL, A Colossal Wreck und Desperate Pleasures.

Produziert und abgemischt von Will Putney (Acacia Strain, Body Count, The Amity Affliction), ist Radical ein 16-Track-Album der Spitzenklasse, alchemisiert durch eine sumpfige Beschwörung von Südstaaten-Rock und grober Poesie, die Musik wirbelt unter sardonischen und cleveren Wortspielen und festigt den Ruf der Band als Anführer, nicht als Mitläufer.

Obwohl Radical von den Unruhen und Umwälzungen der letzten fünf Jahre auf der ganzen Welt inspiriert wurde, konzentriert sich die Band mehr auf Menschlichkeit, Anstand, Selbstwertgefühl und sogar ein wenig Spiritualität als auf Politik.

„Ich beschäftige mich dieses Mal mit schwierigen Themen, die nicht nur persönlich für mich sind, sondern auch universelle und gemeinschaftliche Erfahrungen sind“, erklärt Keith. „Die Songs sind insofern realistisch, als sie anerkennen, dass die Dinge eine Menge Arbeit erfordern. Aber letztendlich ist es eine sehr hoffnungsvolle und aufbauende Platte.“

Radical Tracklist:

1. Dark Distance

2. Sly

3. Planet Shit

4. Post-Boredom

5. A Colossal Wreck

6. Desperate Pleasures

7. All This And War

8. Thing With Feathers

9. Hostile Architecture

10. AWOL

11. The Whip

12. White Void

13. Distress Rehearsal

14. sexsexsex

15. People Verses

16. We Go Together

Every Time I Die Line-Up:

Keith Buckley – Vocals

Jordan Buckley – Guitar

Andy Williams – Guitar

Steve Micciche – Bass

Clayton “Goose” Holyoak – Drums