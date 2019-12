Extragoods – Merry X-Skull

Nichts für Weihnachtsromantiker. Die mattschwarzen Glaskugeln mit den silbrigen Schädeln erfreuen jedoch jeden Metal- und Gothic-Fan. Unser Partner von Extragoods hat passend für uns Freunde der harten Klänge eine Weihnachtsbaumkugel entworfen, die sich vom Mainstream absetzt und auf den Namen Merry X-Skull hört.

Man könnte auch nachdenklich werden und über den Zusammenhang von Geburt und Tod philosophieren oder zu esoterischen Grübeleien neigen, aber eigentlich sehen die Kugeln einfach mal anders aus, wie die gewohnten bunten, die jeder Mensch im Dezember an den grünen Nadelbaum hängt. Mit den Maßen von Ø 6,5 cm eine mittlere Größe, die in einer Klarsicht-Geschenkdose verpackt an euch versendet wird. Ganz günstig ist der Totenkopfzauber mit 3,95 € pro Kugel zzgl. Versand jedoch nicht. Erwerben könnt ihr den Artikel direkt über: www.extragifts.de