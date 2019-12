Merry Christmosh 2019: 4 Metal-Bands für ein Hallelujah

Am 14.12. ab 19:00 Uhr geht das Minifestival Merry Christmosh im Inihaus in Bad Oldesloe in die nächste Runde.

Vier harte Genrevertreter des Metal sorgen, kurz vor dem Weihnachtsfest, mit Livebeschallung aus den Bereichen Melodic Death Metal, Viking Metal, Black Metal und Thrash Metal für schwermetallene Weihnachtseinstimmung. Mit dabei sind, neben den Organisatoren Serpentic, die in der Kreisstadt ihr jährliches Heimspiel feiern, und Durothar aus Hamburg, diesmal Jarl aus Neumünster und Killing, die extra aus Rimsø in Dänemark anreisen werden.

Die Weihnachtsfeier der besonderen Art etabliert sich immer weiter und lockt Besucher aus ganz Schleswig-Holstein, was nicht zuletzt an der guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel liegt: Das Inihaus ist vom Bahnhof Bad Oldesloe, der aus Hamburg und Lübeck regelmäßig mit Regionalzügen angefahren wird, in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Was: Merry Christmosh 2019

Wann: 14.12.2019 ab 19:00Uhr

Wo: Inihaus, Turmstraße 14a, 23843 Bad Oldesloe

Tickets: Spende

Billing: Serpentic (Bad Oldesloe, DE), Durothar (Hamburg, DE), Jarl (Neumünster, DE), Killing (Rimsø, DK)

Veranstaltung bei Facebook: https://www.facebook.com/events/359536228335095/