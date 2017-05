Familiäre Stimmung, tolle Kostüme, ganz besondere Atmosphäre, geniale Naturkulisse oder einfach nur geil – nur eine kleine Auswahl der Attribute, die dem größten und traditionsreichsten Festival in Wuppertal seit mehr als 13 Jahren anhaften. Das Feuertal Festival hat es seit seiner Premiere im Jahr 2002 geschafft, Kultstatus nicht nur innerhalb einer Szene und weit über die Grenzen Wuppertals hinaus zu erreichen. Bereits ins 15. Jahr geht das Festival, das mittlerweile Kultstatus besitzt nun. Nun präsentiert sich 2017 mit seinem bislang abwechslungsreichsten Line Up.

Gestartet wird das Happening am Freitag mit einem Wiederkehrer. Denn nach sage und schreibe 11 Jahren trafen sich Mila Mar im Jahr 2015 wieder um noch einmal gemeinsame Sache zu machen. Mit dArtagnan geht hingegen ein Feuertal-Neuling ins Rennen. Erst im Frühjahr 2016 veröffentlichten sie ihr Debütalbum „Seit an Seit“ und schafften den Sprung in die Top Ten der Charts damit. So werden sich im August nächsten Jahres alte Hardt-Haudegen wie Fiddlers Green, Schandmaul mit etlichen Festivalpremieren abwechseln – Während die Feuertal-Rookies Stoneman die Ehre haben, das Publikum mit ihrer Mischung aus bittersüßen Melodien und chromglänzenden Metallriffs auf Temperatur zu bringen, werden Ignis Fatuu danach den Faden aufnehmen und ihrerseits den Besuchern beweisen, dass ihre Darreichungsform des Mittelalter-Metals eine Renaissance des Genres darstellt.

Und eine weitere Tradition wird dem Feuertal erhalten bleiben: Subway To Sally-Frontmann Eric Fish wird wieder als Moderator mit von der Partie sein.

Das Line Up ist bereits komplett:

25.08.2017

Fiddlers Green

Lord Of The Lost

D´Artagnon

Lacrimas Profundere

Mila Mar

26.08.2017

Schandmaul

Mono Inc.

Mr. Hurley & die Pulveraffen

Ignis Fatuu

Stoneman

Einlass jeweils um 13 Uhr

Beginn jeweils um 14 Uhr

