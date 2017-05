Festivals für Metalheads funktionieren auch ohne Camping und Matsch! Das haben die Veranstalter von Full Metal Cruise und Full Metal Mountain mit den beiden erfolgreichen Metal-Event-Angeboten bereits bewiesen. Gemeinsam mit dem Reisepartner „Willst-Du-weg.de“ geht

es noch in diesem Jahr nach Mallorca. „Mit Full Metal Holiday – Destination Mallorca bieten wir dem Metalfan eine Alternative zum gängigen Mallorca – Urlaub, die fernab vom Ballermann ist. Spanien hat auch eine starke Metalszene und deswegen freuen wir uns sehr auf unsere spanischen Gastgeber.

Das 4**** Metal – Hotel Iberostar Club Cala Barca hat neben dir ektem Strandzugang verschiedene Pools und ist aufgebaut wie ein

kleines Full Metal Village. Es gibt jede Menge Metal live on stage, ein Rahmenprogramm mit vielen Highlights und die Community ist unter sich. Sozusagen ein Treffen für die Metal-Familie unter der spanischen Sonne“, so Mitorganisator Holger Hübner. Das Paket enthält Hin-und Rückflug, Transfer zum Hotel und sieben Tage All-Inclusive-Urlaub auf der spanischen Insel.

Das Doppelzimmer kostet 1.199 €, das 3-Bettzimmer 1.159 € und das 4 -Bettzimmer 1.129€ pro Person. Im Vier-Sterne-Iberostar Club Cala Barca erwartet die Metalheads ein kurzer Weg zum Strand, eine große Clubanlage mit Bühne, Pool und Sportanlagen. Dazu noch ein rundes Rahmenprogramm mit Metal Karaoke, Lesungen, Workshops, All-Star-Jam Sessions,Meet & Greets, Headbangers Ballroom Disco und vielem mehr.

Erste Künstler für die„Metalorca“ -Party sind die Metal- Queen DORO PESCH, der Insel – und Heavy – Metal – Experte Udo DIRKSCHNEIDER

und die deutschen Thrash Metaller von KREATOR. True und heavy wird es mit dem ehemaligen Manowar – Gitarristen Ross Friedm an und seiner Band ROSS THE BOSS. Außerdem bringen BEYOND THE BLACK mit Frontfrau Jennifer Haben ihren Symphonic Metal auf die

Insel und HARDBONE sorgen mit viel Rock’n’Roll – Power für stets aufgewärmte Nackenmuskulatur. Auch die kultige W:O:A Band SKYLINE ist mit von der Insel – Partie. Fliegen können die Fans des harten Gitarrenriffs von folgenden Flughäfen aus: Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart,Berlin Schönefeld, Berlin Tegel, Leipzig, Dresden, Hamburg, Hannover, Erfurt, Karlsruhe, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Paderborn und Frankfurt am Main. Weitere Bands, die mit Metalheads unter der balearischen Sonne den trüben deutschen Herbst den Kampf ansagen, werden in den nächsten Wochen verkündet. Das komplette Paket kann ab sofort unter www.full-metal-holiday.com gebucht werden.