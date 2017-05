Vor kurzem kündigte die aus Connecticut stammende Metalcore/Djent-Bandihr kommendes Albuman, das am 16. Juni 2017 weltweit übererscheinen soll! Heute enthüllt die Band bereits ihren neuen Song

Holt Euch die digitale Version von ‚Apnea‘, hier:

iTunes: http://geni.us/CurrentsTPIFSIT

Apple Music: http://geni.us/CurrentsTPIFSAM

Amazon MP3: http://geni.us/CurrentsApneaAMP3

Google Play: http://geni.us/CurrentsApneaGP

FLAC: http://geni.us/CurrentsApneaFLAC

Spotify: http://geni.us/CurrentsApneaSP

Bestellt Euch »The Place I Feel Safest« physisch vor: http://geni.us/CurrentsTPIFS

Oder die digitale Version: http://www.sharptonerecords.co/shoplanding/2017/Currents/the-place-i-feel-safest.html

Zur Unterstützung der Albumankündigung werden sich CURRENTS schon bald auf eine landesweite USA-Tour begeben, um ihre Labelkollegen von MISS MAY I auf ihrer offiziellen Album Headlinetour „The Shadows Inside Tour“ zu unterstützen. Alle Daten findet ihr unten! Weitere Details zur kommenden Debüt-LP von CURRENTS werden in den nächsten Monaten folgen.

Passend zur Verkündigung ihrer Vertragsabschließung mit SharpTone Records haben CURRENTS auch schon bereits das Video für ihren brandneuen Song ‚Night Terrors‘ enthüllt. Diese Single wird Teil ihres kommenden Albums »The Place I Feel Safest« sein.

Hier könnt Ihr Euch das Video anschauen: https://youtu.be/jHjtiJ33qME

Holt Euch hier die Single digital via:

iTunes: http://geni.us/CurrentsNightTerrorsIT

Apple Music: http://geni.us/CurrentsNightTerrorsAM

Amazon MP3: http://geni.us/CurrentsNightTerrorsA

Google Play: http://geni.us/CurrentsNightTerrorsGP

NB FLAC: http://geni.us/CurrentsNightTerrorsF

CURRENTS wurde im Jahre 2011 gegründet. Das Line-Up setzt sich zusammen aus den fünf jungen Männern Brian Wille (Gesang), Jeff Brown (Schlagzeug), Chris Wiseman (Gitarre), Ryan Castaldi (Gitarre) und Dee Cronkite (Bass). Diese Mitgliedern teilen alle dieselbe Leidenschaft und Energie um den gleichen Zielen, Wünschen und Visionen unnachgiebig folgen zu können. Und diese Vision wird auch schon bald ans Licht kommen, sobald die Band dieses Jahr ihr Debüt-Album veröffentlicht hat!

CURRENTS live:

20.05. USA Clarksville, TN – The Warehouse

23.05. USA Birmingham, AL – Zydeco

24.05. USA Pensacola, FL – Vinyl Music Hall

Supporting MISS MAY I:

26.05. USA Houston, TX – White Oak Music Hall

27.05. USA Dallas, TX – The Door

28.05. USA Austin, TX – Grizzly Hall

31.05. USA Albuquerque, NM – The Launchpad

01.06. USA Phoenix, AZ – Joe’s Grotto

02.06. USA Anaheim, CA – Chain Reaction

03.06. USA West Hollywood, CA – Whisky A Go Go

04.06. USA Fresno, CA – Strummer‘s

07.06. USA Salt Lake City, UT – In The Venue

08.06. USA Denver, CO – Marquis Theater

09.06. USA Merriam, KS – Aftershock

10.06. USA Green Bay, WI – The Sandlot

11.06. USA Minneapolis, MN – Cabooze

13.06. USA Berwyn, IL – The Wire

14.06. USA St. Louis, MO – Fubar

15.06. USA Atlanta, GA – Masquerade

16.06. USA Greensboro, NC – The Blind Tiger

17.06. USA Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

18.06. USA Howell, NJ – GameChanger World

20.06. USA New York, NY – Marlin Room

21.06. USA Allentown, PA – GameChanger World

22.06. USA Hartford, CT – Webster Underground

23.06. USA Worcester, MA – The Palladium

24.06. USA Webster, NY – German House

25.06. USA Buffalo, NY – The Waiting Room

27.06. USA Detroit, MI – The Magic Stick

28.06. USA Cleveland, OH – Agora Ballroom

29.06. USA Pittsburgh, PA – The Rex Theater

30.06. USA Columbus, OH – Park Street Saloon