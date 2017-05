Die 1970 gegründete Band Emerson Lake & Palmer avancierte mit ihrem Keyboard-dominierten Stilmix aus Rock, Blues, Jazz und Elementen der Klassik zu einer der einflussreichsten Superbands des Progressive Rocks. Ihre ersten sieben Alben erreichten alle die Top 10 der englischen Charts und auch in den USA die Top 20 der Hitlisten. Bis heute verkaufte die Band mehr als 40 Millionen Tonträger. Am 26. Mai erscheinen die Neuauflagen der Alben „Works Vol. 1“ und „Works Vol. 2“ als Doppel-CD, Doppel-LPs und digitale Downloads. Das Album „Love Beach“ wird am gleichen Tag als Einzel-CD und LP veröffentlicht. Alle Neueditionen wurden von Andy Pearce von den Originalbändern in 24-Bit-/High-Density-Formaten remastered.

„Works Volume 1“ (im Original 1977 als „Works“ veröffentlicht) war das siebte Album von Emerson Lake & Palmer. Die Doppel-LP bestand aus drei Seiten mit Songs der einzelnen Bandmitglieder und einer Seite, die als komplette Band eingespielt wurde. Die neue Edition präsentiert auf CD 1 zunächst Keith Emersons „Piano Concerto No. 1”, eingespielt mit den Londoner Philharmonikern. Weiterhin bietet die erste CD fünf romantische Balladen von Greg Lake, so zum Beispiel auch den Klassiker „C´est La Vie“. Die zweite Disc enthält sechs Kompositionen von Carl Palmer und zwei ELP-Titel, darunter die Band-Hymne „Fanfare For The Common Man“, die in England Platz 2 der Charts erreichte.

Das achte Album „Works Volume 2“ von ELP erschien ebenfalls 1977. Die ersten beiden Titel „Tiger In A Spotlight“ und „When The Apple Blossoms Bloom…“ entstanden bereits während der Aufnahmen zum 1973er Album „Brain Salad Surgery“. Auf CD 1 gibt es weiterhin Adaptionen von amerikanischen Songs des frühen 20. Jahrhunderts wie „Honky Tonk Train Blues“ oder „Maple Leaf Rag“ sowie zum Beispiel eine damals neue Version der Lake/Sinfield-Komposition „I Believe In Father Christmas“, die zu einem großen internationalen Hit avancierte. Die Songs des Albums sind ungemein abwechslungsreich und bedienen sich zahlreicher musikalischer Stile. Weitere Titel auf CD 1 und die komplette zweite CD präsentieren Liveaufnahmen, die ursprünglich 1979 auf dem Album „In Concert“ erschienen.

Die 1978 veröffentlichte LP „Love Beach“ war das letzte Album der klassischen 1970er Ära. Neben den Songs des digital optimierten Originals offeriert die Neuauflage noch vier unveröffentlichte alternative Mixe von Songs wie zum Beispiel „Al I Want Is You“ oder „Honorable Company“. Weiterhin enthält der Tonträger auch noch drei erstmals veröffentlichte „Rehearsal Outtakes“ von 1978.

Quelle: www.promo-team.de

Kommentare

Kommentare