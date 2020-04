Fit For An Autopsy: Veröffentlichen ihre neue Standalone Single ‚Fear Tomorrow‘

Das New Jerseyer Sextett Fit For An Autopsy veröffentlicht heute die Standalone Single Fear Tomorrow, zusammen mit einem Video, das ihr euch hier ansehen könnt:

„‚Fear Tomorrow‘ ist ein Song, den wir schon seit einer Weile fertig gestellt haben, aber wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ihn zu veröffentlichen“, kommentiert die Band. „Ihr wisst ja, dass wir nicht wirklich eine positive Band sind und wir zeigen euch auch nicht den Silberstreif am Horizont, also erwartet hier auch kein Happy End. Die Musik von FIT FOR AN AUTOPSY ist unser Ventil für unseren Hass der Welt gegenüber und den können wir jetzt mit euch teilen – aus der sicheren Entfernung der Heim-Quarantäne.“

Holt euch die digitale Single Fear Tomorrow, oder streamt sie, hier.

Fit For An Autopsy haben letzten Oktober ihr fünftes Studioalbum The Sea Of Tragic Beasts weltweit über Nuclear Blast und Human Warfare (AUS) veröffentlicht.

The Sea Of Tragic Beasts wurde erneut von Produzent/ Gitarrist Will Putney in den Graphic Nature Studios in NJ gemischt und gemastert. Das Artwork stammt von Adam Burke.

Holt euch The Sea Of Tragic Beasts jetzt hier: http://www.nuclearblast.com/ffaa-tsotb

Mehr zu The Sea Of Tragic Beasts:

Mirrors Offizielles Musikvideo:

The Sea Of Tragic Beasts Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=C5_LHJOKNXs

Shepherd Official Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=8NBFLRcmJ5o

Warfare (Offizielles Musikvideo): https://youtu.be/jWwaSWHpuU8

Trailer #1 – Über Mirrors: https://www.youtube.com/watch?v=DgKH5GamdMg

Trailer #2 – Über The Sea Of Tragic Beasts: https://www.youtube.com/watch?v=DLjJeGrkg0U

The Sea Of Tragic Beasts – Tracklist:

01. The Sea Of Tragic Beasts

02. No Man Is Without Fear

03. Shepherd

04. Your Pain Is Mine

05. Mirrors

06. Unloved

07. Mourn

08. Warfare

09. Birds Of Prey

10. Napalm Dreams

Fit For An Autopsy sind:

Joseph Badolato | Gesang

Patrick Sheridan | Gitarre

Timothy Howley | Gitarre

Will Putney | Gitarre

Peter Blue Spinazola | Bass

Josean Orta Martinez | Schlagzeug

