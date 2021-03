Five Finger Death Punch: erreichen mit „Got Your Six“ Goldstatus in Deutschland

Die US Hard Rock Band Five Finger Death Punch wurde kürzlich mit einer Goldenen Schallplatte in Deutschland für ihr im Jahr 2015 erschienenes Album Got Your Six ausgezeichnet. Auf dem Werk sind unter anderem die beiden Hit-Singles Jekyll & Hyde und Wash It All Away zu finden. Seit der Veröffentlichung von Got Your Six hat die Band aus Las Vegas zwei weitere Studioalben And Justice For None (2018) und F8 (2020) veröffentlicht, welche in Deutschland auf Platz #1 und Platz #2 der Offiziellen Album Charts einstiegen. Zudem veröffentlichten Five Finger Death Punch kürzlich bereits ihr zweites Greatest Hits Album A Decade Of Destruction Vol.2 via Better Noise Music.

Björn Meyer, COO Europe & Managing Director GSA, Better Noise Music: „Ich freue mich außerordentlich, dass dieser Meilenstein nun endlich mit Gold ausgezeichnet wurde. Got Your Six hat für Five Finger Death Punch die nächste Stufe gezündet und die Band an der Spitze des Genres etabliert. Ein wahrer Klassiker! Ich freue mich auf neue Musik von Zoltan, Ivan & Co. und hoffentlich bald auf ihre spektakulären Liveshows!“



Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 haben sich Five Finger Death Punch zu einer festen Größe im Rock-Genre entwickelt und konnten bis dato global über 7,5 Milliarden Streams, 22 Top-10-Singles, zehn #1-Singles und Millionen an verkauften Konzerttickets generieren. Jedes Album seit der Veröffentlichung ihres Debüts The Way Of The Fist im Jahr 2007 wurde von der RIAA in US mit Gold oder Platin ausgezeichnet. Des weiteren erhielt die Band bislang zahlreiche weitere Auszeichnungen und wurde jüngst zum Nummer #1 “Active Rock Artist Of The Year” 2020 gekürt.

Quelle: Head of PR