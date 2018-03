Zum ersten Mal überhaupt präsentierenall ihre Hits mit einem 58-köpfigen Orchester und einem 60-köpfigen Chor.erscheintüber earMUSIC, dem international agierenden Rock- und Pop-Label der Edel Germany GmbH.

Einen ersten Vorgeschmack daraus liefert die legendäre und populäre Rockband nun mit ihrem wunderbaren Live-Video zum Song „Double Vision„, welches ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal von earMUSIC zu sehen ist:

Foreigner „Double Vision“ Official Video

(Live with 21st Century Symphony Orchestra & Chorus)

https://youtu.be/7dQ2GGTYs7E

Weitere Information zum kommenden Album gibt es unter: www.foreigner-orchestral.com

„Foreigner with the 21 Century Symphony Orchestra & Chorus“ kann hier vorbestellt werden:

CD+DVD: http://smarturl.it/Foreigner_21st_CDDVD

LP+DVD: http://smarturl.it/Foreigner_21st_LPDVD

Ltd. Box Set: http://smarturl.it/Foreigner_21st_Box

iTunes: http://smarturl.it/Foreigner_21st_iTu

Google Play: http://smarturl.it/Foreigner_21st_GooPl

Foreigner sind: Mick Jones (Gitarre), Kelly Hansen (Leadgesang), Jeff Pilson (Bass, Gitarre), Michel Bluestein (Keyboard), Tom Gimbel (Rhythmusgitarre, Saxophon, Gesang), Bruce Watson (Gitarre) und Chris Frazier (Schlagzeug).