Zum ersten Mal überhaupt präsentiert die legendäre und populäre Rockband Foreigner all ihre Hits mit einem großen Orchester und Chor. Rock-Hymnen wie I Want To Know What Love Is, Cold As Ice, Juke Box Hero oder Say You Will werden dadurch in eine völlig neue musikalische Dimension gehoben.

Mit der Veröffentlichung ihres Live-Videos zu Say You Will, welches ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal von earMUSIC zu sehen ist liefern Foreigner einen weiteren Vorgeschmack auf das am 27.04.2018 erscheinende Album.

Foreigner – Say You Will (with the 21st Century Orchestra & Chorus)



