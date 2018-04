“Immer noch ganz groß im Geschäft!“

Artist: Foreigner

Herkunft: Großbritannien, USA

Album: With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus

Spiellänge: 79:54 Minuten

Genre: Hard Rock, Adult Orientated Rock

Release: 27.04.2018

Label: earMusic / Edel Germany

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Kelly Hansen

Gitarre, Saxophon, Flöte – Thom Gimbel

Gitarre – Mick Jones

Bassgitarre – Jeff Pilson

Keyboard – Michael Bluestein

Schlagzeug – Chris Frazier

Tracklist:

Overture Blue Morning Blue Day Cold As Ice Waiting For A Girl Like You Say You Will When It Comes To Love That Was Yesterday Feels Like The First Time Starrider Double Vision Fool For You Anyway Urgent Jukebox Hero I Want To Know What Love Is

Melodiös-melancholischer Hard-Rock, der die Epochen überdauert, gelang Foreigner vor allem in ihrer glorreichen Zeit zwischen 1977 und 1988. Bis zum Jahre 2005 verkauften die Musiker weltweit über 50 Millionen Platten. Gegründet wurde die Rock Gruppe vor mehr als vierzig Jahren in New York. Von den Gründungsmitgliedern bleibt einzig und alleine Mick Jones an der Gitarre über. Zum ersten Mal präsentieren sie all ihre Hits mit einem 58-köpfigen Orchester und einem 60-köpfigen Chor. Unter dem Titel Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus läuft die Platte ab 27. April 2018 via earMUSIC / Edel Germany auf Grund, um die Anhänger weiter zu umgarnen.

Selbst für nicht mitfiebernde Anhänger ist Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus ein einzigartiges Hitfeuerwerk. Nach der stimmungsgeladenen Inszenierung Overture zu Beginn folgt Blue Morning Blue Day. Im Anschluss der erste Evergreen, den wohl jeder Mensch auf dieser Erde kennt oder kennen sollte! Genau die Rede ist von Cold As Ice, einer ihrer größten Welthits und eine ihrer ersten Hymnen aus dem Jahre 1977. Alleine die Interpretation akustisch mit dem 21st Century Symphony Orchestra & Chorus darf als göttlich bezeichnet werden, da ist es wahrlich jammerschade ohne das Bildmaterial dieses Review anfertigen zu müssen. Das werde ich aber ganz sicher nachholen. Nostalgisch wird es bei Waiting For A Girl Like You (19981) oder Say You Will aus meinem Geburtsjahr 1987. Der versetzt einem immer noch Gänsehaut – als akustische Darbietung eine Perle! Ohne Pause geht es mit einem Kracher nach dem Nächsten weiter. Die CD-Version lässt keine Wünsche offen. Auch wenn ich rein akustisch kein absoluter Fan von Livealben bin – lieber möchte ich auch was aufs Auge bekommen. Feels Like The First Time oder Double Vision warten im Mittelteil der vierzehn Song starken Veröffentlichung. Das Ende bilden Urgent, Jukebox Hero und I Want To Know What Love Is danach mag man nur aufspringen und applaudieren. Selbst als Kuttenträger muss man die Klasse eingestehen, die Foreigner selbst heute noch besitzen.

Foreigner Tour 2018

20.05.2018 DE – Hamburg, Stadtpark Freilichtbühne

21.05.2018 DE – Siegen, Kulturpur 28

23.05.2018 DE – Baden-Baden, Festspielhaus Baden-Baden

26.05.2018 CH – Lucerne, KKL Lucerne

27.05.2018 CH – Lucerne, KKL Lucerne

Foreigner - With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus Fazit: Gesanglich ganz toll! Musikalisch grandios und mit einem bombastischen Orchestra & Chorus veredelt! Was will man im Jahre 2018 mehr, als von Foreigner dieses spannende Werk mit dem Titel Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus serviert zu bekommen. Wie bereits oben aufgeführt, kann man die Band in wenigen Wochen im Mai bei uns in Deutschland live erleben!



Anspieltipps: Cold As Ice und Urgent Rene W. 9.5 2018-04-24 9.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

