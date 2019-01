Forever Still: STILL – kündigen neues Album „Breathe In Colours“ an, veröffentlichen erste Single und starten Vorverkauf

Großkonzerne, die unsere Regierung kontrollieren, eine Welt, die kurz vor dem ökologischen Zusammenbruch steht – ist das 2019?

Als Philip K. Dick einst schrieb, was später ‚Blade Runner‘ werden sollte und im Jahr 2019 spielt, hätte niemand geglaubt, dass die dystopische Cyberpunk-Zukunft, die er fiktiv erschaffen hatte, sich nicht so sehr von der Welt unterscheidet, in der wir heute leben…

Diese Erkenntnis inspirierte den Grundgedanken für das neue Album von Forever Still, Breathe In Colors, das am 29. März über Nuclear Blast erscheinen wird.

Auf diesem zweiten Longplayer hat die Band ihre Songwriting-Fähigkeiten noch weiter ausgebaut und legte großen Wert darauf, keine bloße Kopie ihres 2016 erschienenen Debüts Tied Down zu produzieren. Stattdessen liefert das neue Album unerwartet epische Momente wie beim fesselnden Opener Rew1nd oder Embrace The Tide, während gleichermaßen Frontfrau Maja Shining ihre bisher stärksten Screams auf dem groovigen Survive oder der emotionalen Kriegserklärung Fight! entfesselt. Zum ersten Mal hat das Songwriter-Duo von Sängerin Maja und Multi-Instrumentalist Mikkel Haastrup zudem beschlossen, sich für die Recordings noch Unterstützung zu holen und brachte deshalb den langjährigen Live-Schlagzeuger Rune Frisch mit ins Studio, um die Drums aufzunehmen – ein großer Schritt für die beiden jungen Musiker, die es gewohnt waren, auf der vorherigen Platte buchstäblich alles alleine zu machen – von Musikvideos über Bandfotos bis hin zur Albumproduktion und sogar Konzertbooking.

Majas Texte sind weiterhin so persönlich wie auf der Vorgängerscheibe, jedoch entschied sich die Band auf Breathe In Colours für ein grobes Themenkonzept, das sich um eine futuristische und dystopische Stimmung dreht, wie Maja erklärt:

„Anstatt unseren Blick weiterhin nach innen zu richten, fokussierten wir ihn diesmal auf die Außenwelt und ihren Wandel. Das ganze erinnerte uns an den dystopischen Cyberpunk, den wir als Kinder in Büchern und Filmen gesehen hatten, wo es darum ging, dass Großkonzerne unsere Regierungen beherrschen, die Welt am Rande des ökologischen Zusammenbruchs steht und die Menschheit sich in den Cyberspace flieht, um die Augen vor dem Schrecken der realen Welt zu verschließen. Und die Tatsache, dass zwei der einflussreichsten Cyberpunk-Werke aller Zeiten, ‚Blade Runner‘ und ‚Akira‘, im Jahr 2019 spielen, inspirierte uns noch mehr zur Grundidee des Albums und seinem elektronischen und rohen Sound.“

Auf ihren sozialen Medien haben Forever Still bereits erste Informationen über das neue Album veröffentlicht – allerdings versteckt als Binärcode. Die Erklärung hinter dem Cover-Artwork von Breathe In Colors, das auch diesmal von Maja selbst entworfen wurde, ist genauso faszinierend:

„Auf den ersten Blick erscheint das Cover sehr dunkel und düster, aber in Wirklichkeit ist es voller Farbe. Genau wie in der realen Welt müssen wir auch hier nur etwas genauer hinschauen, um es zu sehen. Die vielen Zahlen hinter mir repräsentieren alle Farben der Welt, geschrieben in Binärcode (‚Computersprache‘) und sind gleichzeitig eine Anspielung darauf, dass die Welt zu sehr digitalisiert wird und die Menschen sich nur noch in ihre Computer flüchten, um dort ihre erhofften Farben zu finden, anstatt in der realen Welt zu leben und sie dort zu suchen.“

Heute präsentiert die dänische Rockhoffnung das erste neue Musikvideo von ihrem kommenden Album. Seht Rew1nd hier:

Downloadet oder streamt den neuen Track hier: http://nblast.de/ForeverStillRewind

Das Album wird in Form einer Jewelcase CD oder digital erhältlich sein und der Vorverkauf startet jetzt unter diesem Link: http://nblast.de/FSBreatheInColours

Die Breathe In Colours Trackliste liest sich wie folgt:

01. Rewind

02. Fight!

03. Breathe In Colours

04. Is It Gone?

05. Survive

06. Do Your Worst

07. Pieces

08. Rising Over You

09. Say Your Goodbyes

10. Embrace The Tide

Bonus:

11. Is It Gone? (Acoustic Version)

12. Perfect Day

Kommentare

