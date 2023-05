Friendship Commanders: haben die neue Single „Fail“ veröffentlicht

Am 29.09.2023 wird das Nashville-Heavy-Duo Friendship Commanders sein drittes Album Mass veröffentlichen, ein Konzeptalbum über Erinnerung, Sprache und den Bundesstaat Massachusetts (Vorbestellung). Das Projekt wurde nach dem Tod des langjährigen Freundes des Songwriters Buick Audra, seines Mitmusikers Marc Orleans (Sunburned Hand Of The Man, Spore, Juneau, Enos Slaughter), geschrieben. Das zehnteilige Werk wird von einer Essay-Erinnerung von Buick Audra begleitet. Das Album und die Essay-Sammlung präsentieren eine Reihe wahrer Geschichten, Momentaufnahmen von Erfahrungen, die Buick durchlebt hat und auf die er zurückgekommen ist. Heute präsentiert die Band respektvoll ihre neue Single Fail, sowohl im Gedenken an Marc Orleans als auch zu Ehren der neuen Klarheit. Der Tod kann viele Dinge auslösen: Trauer, Wut und sogar Verständnis. Für Buick Audra löste es auch eine Selbstbeobachtung aus.

Friendship Commanders – Fail: