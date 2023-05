Thy Catafalque: veröffentlichen dritten neuen Track von „Alföld“

Der Avantgarde-Act Thy Catafalque stellt nun den dritten Song aus dem kommenden Album Alföld vor. Der neue Track Testen Túl ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Season of Mist hier zu finden!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Alföld wird am 16. Juni 2023 über Season of Mist veröffentlicht und kann hier vorbestellt werden, während das Album hier vorgespeichert werden kann.

Mastermind Tamás Kátai kommentiert: „Unsere letzte Single von Alföld ist Testen Túl mit Bálint Bokodi am Gesang, der auch Teil unserer Live-Inkarnation ist. Der Song ist schnell, dunkel und hoffnungslos.“

Alföld – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. A Csend Hegyei

2. Testen Túl

3. A Földdel Egyenlő

4. Alföld

5. Folyondár

6. Csillagot Görgető

7. A Felkelő Hold Országa

8. Szíriusz

9. Néma Vermek

Style: Avant-Garde Metal

FFO: Solefald, Arcturus, Ulver

Coverartwork:

Fotografie: Orsolya Karancz

Layout: Kamás Kátai

Mixing: Tamás Kátai in Budapest, Ungarn

Mastering: Imperial Mastering, Austin, Texas, U.S.A., Colin Davis

Recording – Line-Up:

Tamás Kátai – Gitarre, Bass, Keyboards, Programme, Gesang

Martina Veronika Horváth (The Answer Lies In The Black Void, Mansur) – Gesang

Lambert Lédeczy (Ahriman, Mörbid Carnage) – Gesang

Bálint Bokodi – Gesang

Gábor Veres (Watch My Dying) – Gesang

Gábor Dudás (Reason) – Gesang

Breno Machado – Leadgitarre

Daniele Belli – akustische Gitarre, Kontrabass

Dario Cei – Flöte

Chris Lyons – Geige, Bratsche

Ido Romano – Ney

Samuel Chacon – Fretless-Bass

Austris Apenis – Waldhorn

Gastmusiker:

Martina Veronika Horváth – Track 4

Lambert Lédeczy – Track 1, 4, 6

Bálint Bokodi – Track 2, 3

Gábor Veres – Track 7, 9

Gábor Dudás – Track 6

Breno Machado – Track 1, 2, 3, 4, 7, 8

Daniele Belli – Track 5

Dario Cei – Track 5

Ido Romano – Track 6

Samuel Chacon – Track 3

Austris Apenis – Track 4, 7

Das bescheidene Genie von Thy Catafalque, Tamás Kátai, setzt sich über alle Vorurteile der Tradition hinweg. Durch die Verflechtung von Elementen aus einer Vielzahl von Genres, von Jazz über Pop bis hin zu Folk und allem, was dazwischen liegt, schaffen Thy Catafalque meisterhaft einen eklektischen Sound, der alle Grenzen sprengt. Nach dem großen Erfolg des von der Kritik gefeierten Albums Vadak aus dem Jahr 2021 kehrt die Band mit Alföld zurück – ein weiteres esoterisches Monument in ihrem bereits sehr umfangreichen Katalog.

Ursprünglich war Thy Catafalque eine Black-Metal-Band, die von Sänger/Keyboarder Tamás Kátai mit Hilfe von Gitarrist/Bassist János Juhász gegründet wurde. Nach ihrem gemeinsamen Debüt Sublunary Tragedies (1999) entwickelten sich die Ungarn in ganz unterschiedliche Richtungen, gewannen aber mit den folgenden Alben Microcosmos (2001) und dem selbstveröffentlichten Tűnő Idő Tárlat (2004) stetig mehr Anhänger.

Auf ihrem vierten Album Róka Hasa Rádió (2009) luden Thy Catafalque Ágnes Tóth von der Neo-Folk-Band The Moon And The Nightspirit und Attila Bakos ein, ihre eindringlichen Vocals beizusteuern. Mit dem fünften Album Rengeteg (2011) ging Tamás Kátai schließlich auf Solopfaden, unterstützt von Gastmusikern wie Ágnes Tóth und Attila Bakos. Der Ungar nannte seine eklektische Musikmischung Avantgarde-Metal und erforschte mit Sgùrr (2015) neue klangliche Möglichkeiten. Das sechste Album fiel etwas komplexer aus als sein Nachfolger Meta (2016), der zu einem direkteren Ansatz zurückkehrte, ohne die stetig wachsende klangliche Vielfalt zu verlieren. Im Jahr 2018 setzten Thy Catafalque diesen Weg mit der Veröffentlichung von Geometria fort. Ein weiteres spektakuläres musikalisches Mosaik lieferten Thy Catafalque mit ihrem neunten Album Naiv, das von der Naïve Art-Bewegung inspiriert ist.

Im Jahr 2021 kehren Thy Catafalque mit Vadak zurück. Der Albumtitel bedeutet „Wildlinge“ auf Ungarisch und ist ein bewusster Hinweis auf die exotische und wilde Essenz von Vadak. Wie Setzlinge, die von den Kräften der Natur in den Wald gestreut wurden, wächst der fantasievolle Sound von Thy Catafalque mit einem organischen Sinn für Launenhaftigkeit, kultiviert in den weiten Einflüssen unseres Megakosmos. Thematisch ist Vadak eine ahnungsvolle Lektion in Sachen Sterblichkeit. Die Platte unterstreicht die Zerbrechlichkeit, die Mensch und Tier gleichermaßen teilen, und erforscht unsere freudschen Lebensinstinkte, in denen wir uns von Natur aus vor dem ultimativen Ziel der Existenz fürchten und davonlaufen: dem Tod.

Alföld drückt in seinem Kern die vertrauten Merkmale aus, die nur Thy Catafalque haben, und ist dennoch ein unvorhersehbares Opus Magnum, das zur rohen Seite von Kátai und seinen geschätzten Mitstreitern zurückkehrt. Das Album zeichnet sich durch eine Eleganz aus, die von keinem zeitgenössischen Musiker erreicht oder übertroffen werden kann, und nimmt die Fans mit auf ein Abenteuer voller Spannung, Dramatik und ungezügelter Handwerkskunst.

Thy Catafalque online:

https://www.facebook.com/thycatafalque

https://www.instagram.com/thy_catafalque

https://www.youtube.com/user/kataitamas