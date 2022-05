Fury In The Slaughterhouse: veröffentlichen neue Single „Good Day To Remember“ zum 35-jährigen Bandjubiläum

Fury In The Slaughterhouse feiern ihr 35-jähriges Bandjubiläum mit einer neuen Single! Gut ein Jahr nach ihrem – auf Platz 2 gecharteten – Comeback-Album Now und nur wenige Wochen vor dem Start ihrer Open-Air-Tournee zelebriert die legendäre Band aus Hannover mit einer euphorischen neuen Single ihr 35. Jubiläum. Der Song und das Video dazu führen die Furys zurück in die Vergangenheit, an den Ort, an dem alles begann: die Glocksee in Hannover.

„Fury In The Slaughterhouse. Sechs junge Männer auf dem steinigen Weg zu Ruhm und Reichtum. Geradezu überschwänglich äußern sich Presse, Funk und Fernsehen. Angefangen hat alles ganz unten – und das ist für Hannovers Mucker das Katakomben-Gewirr unter dem alten Straßenbahndepot an der Glocksee.“ – Hallo Niedersachsen (NDR, 1987)

Mit diesen Worten beginnt 1987 einer der ersten TV-Beiträge über die damals frisch gegründeten Fury In The Slaughterhouse. Das Team des NDR besuchte die Band in ihrem Proberaum in der Glocksee in Hannover. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Fury gemeinsam jammen. Hinter der Stimme des Moderators drängt sich ein melodisches Gitarrenriff nach vorne. Warum das an dieser Stelle so ausführlich erzählt wird? Weil genau dieses Riff nun Antrieb und Rückgrat der Standalone-Single Good Day To Remember ist, mit der Fury In The Slaughterhouse ihr Jubiläum feiern.

Heute, 35 Jahre später, erklärt Kai Wingenfelder, wie es dazu kam: „Als wir kürzlich diesen alten Beitrag wiedersahen, haben wir uns gefragt: ‚Verdammt, was haben wir eigentlich mit diesem Riff gemacht?‘ Und stellten fest: nix – was ja eigentlich schade ist. Wir waren da gerade auf einer Schreibsession in St. Peter Ording, haben es quasi aus dem Beitrag rausgehört und dann einfach von da weitergearbeitet.“ Schon damals gab es Textfragmente, die es jedoch bis auf die Zeile „Have you heard the news today“ nicht in die neue Version geschafft haben.“

Dieser neue Fury-Song ist also gar nicht mal so neu, sondern hat seinen Ursprung bereits in den Anfangstagen der Band, die seit 35 Jahren einen zuverlässigen Beitrag dazu leistet, die Stadt Hannover auf der Rock-Landkarte präsent zu halten. Kai Wingenfelder (Sänger), Thorsten Wingenfelder (Gitarre), Christof Stein-Schneider (ebenfalls Gitarre), Rainer Schumann (Schlagzeug), Gero Drnek (Keyboard, Gitarre und auch mal die Mandoline) und Christian Decker (Bass) haben sich mit Good Day To Remember bewusst nicht für eine melancholische Ballade über die „good old days“ entschieden, sondern für eine euphorische, hochmelodische und aufputschende Gitarrennummer, die genug Druck für 35 weitere Bandjahre besitzt. Produziert wurde der Song – wie schon das Album Now– von Vincent Sorg (Die Toten Hosen, Donots u. a.).

„Here’s the song that helps you trough the hard times“, heißt es im Pre-Chorus, bevor der Refrain einem dann das Grinsen ins Gesicht treibt wenn Kai Wingenfelder singt: „Have you seen the news tonight? The boys are back and they might turn this world into a good one to remember / Have you heard the news today? / The happy six are back to stay / here come the heroes of a happy ending.“

Fury In The Slaughterhouse – Open Air 2022

Tickets: https://www.fury.de/dates/

10.06.2022, Wiesbaden, Brita Arena

11.06.2022, Mönchengladbach, Sparkassenpark

17.06.2022, Leinefelde, Burg Scharfenstein

18.06.2022, Leipzig, Parkbühne (ausverkauft)

15.07.2022, Trier, Amphitheater

16.07.2022, Trier, Amphitheater (ausverkauft)

29.07.2022, Oranienburg, Schloss

05.08.2022, Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg

06.08.2022, Regensburg, Schloss Pürkelgut

19.08.2022, Hamburg, Open Air am Großmarkt

20.08.2022, Hemer, Sauerlandpark

02.09.2022, Creuzburg, Creuzburg (ausverkauft)