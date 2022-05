Noctem: unterschreiben Vertrag bei MNRK Heavy Vertrag

Die iberische Black/Death-Metal-Band Noctem hat sich dem MNRK Heavy-Roster angeschlossen und plant die Veröffentlichung ihres sechsten Albums noch in diesem Jahr!

Die Band kommentiert: “Brothers and sisters, this is a new beginning and a big step forward on the ungodly path that Noctem has been following for the last twenty years. We walk this path of thorns with joy and armed with faith and fury. And now, everything is ready, we are ready, more avid for blood and lust than ever. Today we rise once again without redemption, with our arms open to embrace fate and these chaotic times. We are eager to share this new work with you who have chosen us. Soon we have more news… until then, stay true, stay wild, stay impenitent.”

Scott Givens, SVP, Rock & Metal, Music von MNRK Heavy, sagt: „Noctem sind seit langem Künstler, vor denen ich großen Respekt habe, und als sich die Gelegenheit bot, mit ihnen zusammenzuarbeiten, hat MNRK Heavy sie ohne Frage ergriffen.“

Noctem stammen aus Valencia, Spanien, und können auf eine über zwei Jahrzehnte andauernde Karriere mit einer beeindruckenden Diskografie zurückblicken, die aus fünf Studioalben, zwei Demos und einer Live-LP besteht, die sich alle um Themen wie antike Zivilisationen, Mythologie und Misanthropie drehen. Die Band hat bereits mit Größen wie Prosthetic und Metal Blade Records zusammengearbeitet. Die Band, die zu den aktivsten Metal-Acts in Spanien gehört, hat über die Jahre unermüdlich getourt und die Bühnen mit Metal-Koryphäen wie Marduk, Batushka, Napalm Death, Immolation und vielen anderen in ganz Europa, Asien und Nordamerika geteilt sowie auf zahlreichen großen Metal-Festivals rund um den Globus gespielt.

2016 veröffentlichte die Band ihr Album Haeresis über Prosthetic Records in einer exklusiven, auf nur 666 Exemplare limitierten CD-Edition. Die passend betitelte Death Scent Edition duftete nach verrottetem Fleisch und war in weniger als einer Woche ausverkauft! Im darauffolgenden Jahr brachten Noctem ein selbstgebrautes Bier mit dem treffenden Namen A Cruce Salus heraus, zeitgleich mit der Veröffentlichung von Codex Ante-Mortem, einem philosophischen Buch von Sänger Beleth.

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Band ihr fünftes Studioalbum mit dem Titel The Black Consecration. Weitere Infos zum neuen Albumwerden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Ihr wurdet gewarnt.

Noctem – Line-Up:

Beleth – Gesang

Varu – Bass

Voor – Schlagzeug

Moss – Gitarren

Tobal – Gitarren