Gaerea: zeigen ihr wahres Gesicht auf der neuen Single „Unknown“

Obwohl sie in der unsichersten Zeit der jüngeren Geschichte gegründet wurden, sind Gaerea aus der pandemischen Vorhölle mit einem neuen Strang des Black Metal hervorgegangen. Anstelle von heidnischem Glauben oder Lo-Fi-Treue ließen sich die maskierten Visionäre von einer Läuterung roher Emotionen leiten. Die Welt teilte schnell ihre Vision und folgte ihnen von den Toren des Hellfestes bis zu Touren durch China und die USA.

Auf ihrem kommenden vierten Album beweisen Gaerea, dass sie nicht mehr nur eine Black-Metal-Band sind. Auch wenn es immer noch jede Menge blutige Emotionen enthält, sind die portugiesischen Sensationen mit Coma auf dem besten Weg, sich an die Spitze des extremen Metal zu setzen. Auf Unknown enthüllen sie sowohl die Schönheit als auch die Brutalität ihrer neuen Identität.

Seht euch das leuchtende Video zu Unknown hier an:

Das Video zu Unknown wurde von Claudio Marino gedreht und von Artax Film produziert.

Coma erscheint am 25. Oktober 2024 auf Season Of Mist.

Coma – Tracklist:

1. The Poet’s Ballet

2. Hope Shatters

3. Suspended

4. World Ablaze

5. Coma

6. Wilted Flower

7. Reborn

8. Shapeshifter

9. Unknown

10. Kingdom Of Thorns

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Herkunft: Portugal

Genre: Extreme Metal

Recording Studio: Demigod Studios in den Redbox Studios

Produktion: Gaerea

Recording: Miguel Tereso in den Redbox Studios

Mixing & Mastering: Miguel Tereso in den Demigod Studios

Artwork: Nathan Lorenzana

Fotografie: Chantik Photography

Biografie: Gaerea

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digisleeve

– 2X12″ Vinyl Gatefold (Black)

– 2X12″ Coloured Vinyl Gatefold (Solid White) [Sold Out]

– 2X12″ Coloured Vinyl Gatefold (Crystal Clear) [Sold Out]

– 2X12″ Coloured Vinyl Gatefold (Solid Gold) [Sold Out]

– 2X12″ Coloured Vinyl Gatefold (Snowy White) [Sold Out]

– 2X12″ Coloured Vinyl Gatefold (Safari) [Sold Out]

– 2X12″ Coloured Vinyl Gatefold (Dracula) [Sold Out]

– 2X12″ Coloured Vinyl Gatefold (Cool Blue) [Sold Out]

Vorbestellen & Vorspeichern: https://orcd.co/gaereacoma

Als Coma im Mai heimlich vorgestellt wurde, setzten Gaerea die Welt in Flammen. Die erste offizielle Single des Albums weckte alle Hoffnungen und lieferte eine Hymne für unsere sterbende Zeit. Unknown steigert die Vorfreude auf ein unerträgliches Maß. Wie eine außerkörperliche Erfahrung schwebt das eröffnende Gitarrensolo in geisterhafter Höhe, geerdet von einer warmen, aber betäubenden Basslinie.

Das labyrinthische Dasein, von dem Gaerea auf Coma sprechen, wird auf Unknown noch verschwommener. Selbst wenn der Song in sanfte Post-Rock-Passagen mündet, werden die Melodien von einem vertrauten Grauen heimgesucht. „A mere observer, detached creature“, schreit der gequälte Sänger der Band, als ob er gezwungen wäre, einem anderen maskierten Abweichler beim Schreiben seiner Lebensgeschichte zuzusehen.

Aber Gaerea wissen, wer sie sind. Unknown hat in seinen vielen Wendungen mehr tödliche Haken als eine Sprengfalle. Das Riff schleicht und schüttelt sich mit Moll-Tremolo-Picking, bevor sich der Refrain mit scharfen, melodischen Verzerrungen in die Gehörgänge bohrt. Sobald die Blastbeats dich in ihren Strudel gesogen haben, ist die schiere künstlerische Kraft der Band blendend, als würde man in das Antlitz Gottes blicken. „This is who I am, sublime.“ Mit Unknown machen Gaerea ihre Präsenz in der Welt des extremen Metals deutlich.

Um diese neue Ära einzuläuten, gehen Gaerea noch in diesem Jahr mit Coma auf Tour. Die maskierten Sensationen werden im November mit Zeal & Ardor und Zetra nach Nordamerika zurückkehren.

Gaerea North American Tour 2024

Support: Zeal & Ardor, Zetra

November 23 – Philadelphia, PA @ Union Transfer

November 24 – New York, NY @ Le Poisson Rouge

November 25 – Allston, MA @ Brighton Music Hall

November 27 – Montreal, QC @ Le Studio TD

November 28 – Toronto, ON @ Opera House

November 29 – Detroit, MI @ The Majestic

November 30 – Millvale, PA @ Mr. Smalls Theatre

December 2 – Indianapolis, IN @ The Vogue

December 3 – Chicago, IL @ Thalia Hall

December 4 – Minneapolis, MN @ Varsity Theatre

December 6 – Engelwood, CO @ Gothic Theatre

December 7 – Salt Lake City, UT @ Urban Lounge

December 9 – Seattle, WA @ The Showbox

December 10 – Vancouver, BC @ Rickshaw Theatre

December 11 – Portland, OR @ Wonder Ballroom

December 13 – Berkeley, CA @ UC Theatre

December 14 – Santa Ana, CA @ The Observatory

December 15 – Phoenix, AZ @ Crescent Ballroom

December 17 – Austin, TX @ Mohawk

December 18 – Dallas, TX @ Studio at The Factory

Hinter schwarzen Leichentüchern aus Dunkelheit und Verwüstung tragen die Musiker von Gaerea ihre Oden in kaskadenartigen Mahlströmen aus Aggression und Schönheit vor. Die dunkle Horde, die aus dem Zeitalter der Pandemie zu dem aufsteigt, was die Menschheit als Nächstes erwartet, bleibt an der vordersten Front der nächsten Generation des extremen Metal. Mit einer EP und drei Alben im Gepäck haben sich Gaerea schnell von den Tausenden von Bands abgehoben, die sich im Untergrund abmühen. Sie brauen ihren Klangkessel aus einer Mischung aus stampfenden Black-Metal-Blasts und einem Hauch von gequälter, nachdenklicher Sehnsucht und haben damit viele Anhänger der dunklen Künste auf ihre Seite gezogen. Mit dem Erscheinen des dritten Albums Mirage sind diese Zahlen sicherlich noch gestiegen.

Gaerea sahen sich einer Herausforderung gegenüber, als sie während der Pandemie ihr zweites Album, das treffend betitelte Limbo, veröffentlichten, das weltweit hervorragend aufgenommen wurde. In der Zwischenzeit fanden sie, dass die völlige Unterbrechung des interaktiven Lebens, wie man es bis dahin kannte, der perfekte Nährboden für weitere Kreationen und Entwicklungen war.

Gaerea, die vom ersten Tag an vor Ehrgeiz strotzten, mögen ihrem Publikum ein einzigartiges Gesicht präsentieren, maskiert und verhüllt, aber die Wahrheit ist, dass sie nicht unveränderlich geblieben sind.

Wie der Name ihres letzten Albums Mirage schon andeutet, könnte die Unfähigkeit, dem zu vertrauen, was unsere Sinne uns sagen, als eines der zentralen Themen des Albums angesehen werden. Anstatt ihre Kunst auf mythologische Referenzen oder antireligiöse Tropen zu beschränken, loten Gaerea stattdessen die Tiefen der menschlichen Erfahrungen von Isolation und Leid aus.

Nur zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Mirage sind Gaerea wieder da und streuen erneut schwarze Asche über die Welt.

Ihre neueste Veröffentlichung, Coma, wird endlich erscheinen und markiert einen entscheidenden Wendepunkt. Von diesem Punkt an ändert sich alles. Es ist an der Zeit, dass Gaerea die Kluft zwischen dem Underground-Metal und den gehobenen Gefilden, die sie erreicht haben, überbrücken. Mit Coma verlassen Gaerea die Underground-Szene und erklimmen einen dauerhaften Platz an der Spitze.

Ein emotionales Tor zur dunklen Black Metal-Szene, ein Wegweiser zu Erlösung, Schmerz, Verzweiflung und Loslassen. Nach oben, in die Schwärze, die oben ist. Gaerea ist die Antwort, die einzige Antwort.

In den zehn Tracks von Coma liegt eine individuelle Erzählung, jeder mit seiner eigenen Geschichte, die es zu enthüllen gilt. Gemeinsam mischen sie Nuancen von Aggression, Ruhe, Einsamkeit und Inbrunst.

Mit einer überragenden Produktion, die den Spagat zwischen Schärfe und Klarheit schafft, bekennen sich Gaerea einmal mehr zu ihrer Loyalität gegenüber dem Produzenten Miguel Tereso von Demigod Recordings für die Produktion von Coma. Gemeinsam schufen sie die Geburt von Coma, der neuen Ära der Metal-Mannschaft. Um sich noch mehr zu profilieren, wählten die Vortex ihren Künstler Nathan Lorenzana mit dem klaren Auftrag aus, das faszinierende Cover-Artwork zu gestalten. Monatelanges Zeichnen des Bildes mit einem Kugelschreiber führte zu diesem Meisterwerk, das seinen Namen in Coma eintauchte.

Die Schönheit von Gaerea liegt in der Unmittelbarkeit und Einfachheit, die sich in ihrem blumigen Wandteppich aus Extremität und Aggression findet. Ob in dem weniger polierten akustischen Dynamit von Mirage oder in den glänzenden Texturen von Coma, Gaerea errichten ein mächtiges Gebäude aus Metall. Mit Krallen, die in das dunkle Blut des schwarzen Metalls getaucht sind und über das Fleisch des menschlichen Leidens gekratzt werden, führen Gaerea einen Angriff in die Zukunft der Dunkelheit. Jeder, der die Schönheit und Kraft in der dunklen Seite der Existenz findet, tun gut daran, dies zu beachten.

Gaerea online:

Official Website: https://www.gaerea.com/

Facebook: https://www.facebook.com/gaerea

Instagram: https://instagram.com/gaerea_