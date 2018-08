Gama Bomb: neues Album „Speed Between The Lines“

Die irischen Thrasher sind zurück mit einem Monster Album, das Hochgeschwindigkeitsriffs und Spaß zurück in den Old School Thrash Metal bringt und es schreiend in die Gegenwart katapultiert.

Mit einer klaren, kraftvollen Produktion, unverwechselbaren Texten, unwiderstehlichen Hooks und einem großen Sinn für Biergenuss ist dieses neue Album ein absolutes Muss für Thrasher aller Altersgruppen und Fans von Tankard, Municipal Waste, Havok und Warbringer.

Speed Between The Lines, erscheint am 12. Oktober 2018 bei AFM Records und ist das sechste Studioalbum in ihrem 16 jährigen Bestehen.

Das Album erscheint als CD, transparent-gelbes Vinyl (limitiert auf 250 Stück), türkises Gatefold Vinyl (limitiert auf 250 Stück) und Transparent rotes Vinyl (ltd. auf nur 250 Stück) und Gatefold Rot/Schwarz Splatter Vinyl (ltd. Auf 100 Stück) exklusiv im AFM Webshop erhältlich

Tracklist:

01. Give Me Leather

02. A Hanging

03. 666teen

04. Bring Out The Monster

05. R.I.P. U

06. Motorgeist

07. Alt-Reich

08. Stay Rotten

09. We R Going 2 Eat U

10. Kurt Russell

11. World Gone To Hell

12. Faceblaster

