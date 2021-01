Gatecreeper: Arizona-Death-Metal-Band findet ihr neues Zuhause bei Nuclear Blast Records

Die in der Szene verehrte und von der Kritik gefeierte „Arbeiter“-Death-Metal-Band Gatecreeper aus Arizona hat offiziell bei Nuclear Blast unterschrieben, der Heimat eines Löwenanteils der härtesten Riffs im Rock und Metal.

Gatecreeper kommentieren das Signing so:

„Wir sind begeistert, das nächste Kapitel in der Geschichte von Gatekeeper zusammen mit Nuclear Blast schreiben zu können. Wir freuen uns schon darauf, mit Monte Conner und dem Rest des Labels unseren Bekanntheitsgrad weiter zu steigern.“

Nuclear Blasts A&R-Legende Monte Conner ergänzt:

„Ich liebe die Arbeitsmoral, die Chase und Gatecreeper an den Tag legen, und wie sie Brutalität mit richtigen Songs verkuppeln. Ich bin schon sehr gespannt, zu hören, mit was sie als nächstes um die Ecke kommen, aber ich bin mir SICHER, es wird ihr ultimatives Album werden. Ich fühle mich geehrt, dass sie Nuclear Blast und mich für ihre laufende Mission, die Weltherrschaft an sich zu reißen, ausgewählt haben„.

Die Verkündung der Zusammenarbeit folgt nur kurz nach der Veröffentlichung der Überraschungs-EP An Unexpected Reality, die in den USA in den Billboard’s Top 40 Albums – Charts landete und sich Platz #1 in den Top New Artists Albums – Charts sicherte. Die Platte wurde komplett während der Pandemie geschrieben und aufgenommen und sie ist bei Closed Casket Activities erhältlich: http://smarturl.it/anunexpectedreality

Gatecreepers direkter Nachfolger zu ihrem begeisternden 2019er-Album Deserted weicht etwas von der bisher vertrauten Death-Metal-Marschroute ab und liefert stattdessen einen zerstörerischen Mix aus Hard- und Grindcore auf der „Fast Side“, sowie einen übellaunigen Batzen Doom auf der „Slow Side“.

Nachdem sie sich bereits als eine der derzeit besten aufstrebenden Death-Metal-Bands einen Namen gemacht hatten, wird Gatecreepers nächster Lebensabschnitt mit Nuclear Blast ihren Namen zweifelsohne für mehrere der folgenden Dekaden in die Geschichtsbücher schreiben.

