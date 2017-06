Power, Metal, Eier aus Stahl – der Schotte Christopher Bowes weiß ganz genau, wie man die Welt erobert. Während Bowes bisweilen noch hauptsächlich unter der Flagge ALESTORM die Weltmeere unsicher gemacht hat, entert er mit GLORYHAMMER seit 7 Jahren die glorreichsten Schlachten der Erde.

Nach der Bandgründung 2010 fand sich mit dem Schweizer Thomas Winkler schnell die passende Stimme, die den Schlachtruf der fünf Helden angemessen wiedergeben kann. So schallen nun Powermetal-Hymnen von Hel bis Walhall, vom Hades bis zum Olymp.

Wem der Song „Angus McFive“ dabei noch nicht die Ohren freigepustet hat, der hat definitiv etwas verpasst – denn GLORYHAMMER erzeugten mit Wortwitz, Charme und allen Heldentugenden bereits zwei Titaten von Alben, die glorreiche Geschichten erzählen. Ihr jüngstes Werk „Space 1992: Rise of the Chaos Wizards“ trägt sogar die Geschichte des Debüts „Tales from the Kingdom of Five“ etwa 1000 Jahre in die Zukunft. Ungewiss ist noch, wie die Sagen der Powermetal-Band, die übrigens in ihrem Genre mittlerweile als wegweisend gilt, weitergehen werden.

Sicher ist jedoch, dass es auf große Europa-Tournee geht: ab Januar 2018 entern GLORYHAMMER die Bühnen Europas für ein virtuoses und heldenhaftes Live-Spektakel, bei dem das aktuelle Album „Space 1992: Rise of the Chaos Wizards“ in voller Länge live gespielt wird.

Als Support bringen GLORYHAMMER die Band CIVIL WAR mit. Die Ex-SABATON Mitglieder stellen Kelly Sundown Carpenter als neuen Sänger vor und liefern feinsten schwedischen Powermetal.

Präsentiert von : Continental Concerts,Metal Hammer,Rock It!,Metal.de,Slam,Musix

04.01.18 DE Hamburg Knust

05.01.18 DE Berlin Musik & Frieden

06.01.18 DE Leipzig Hellraiser

07.01.18 CZ Zlin Masters of Rock Cafe

08.01.18 HU Budapest Barba Negra

09.01.18 AT Graz Explosiv

10.01.18 DE Munich Technikum

11.01.18 IT Milano Legend

12.01.18 FR Grenoble L’Amperage

13.01.18 ES Barcelona Razzmatazz 2

14.01.18 ES Madrid Arena

15.01.18 ES Bilbao Stage Live

16.01.18 FR Nantes Le Ferraileur

17.01.18 FR Paris Le Petit Bain

18.01.18 CH Aarburg Musigburg

19.01.18 DE Kaiserslautern Kammgarn

20.01.18 DE Burglengenfeld Vaz

21.01.18 DE Stuttgart ClubCann

22.01.18 NL Eindhoven Dynamo

23.01.18 DE Bremen Tivoli

24.01.18 NL Arnhem Willemeen

25.01.18 DE Siegburg Kubana

26.01.18 BE Vosselaar Biebob

27.01.18 UK London O2 Islington