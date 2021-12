Goath – III: Shaped By The Unlight

Weiter geht es in den schwarzen Fächern unserer diesjährigen Wühlkiste. Diese hält für mich in diesem Jahr doch einige Überraschungen bereit. Gehen wir mal etwas weiter in den Süden, genauer gesagt nach Nürnberg. Dort treffen wir die Black/Death Metaller Goath an. Diese haben bereits im April ihr neues Werk III: Shaped By The Unlight über das schwarze Kultlabel Ván Records herausgebracht. Die Scheibe ist dort als CD und in den limitierten Vinylvarianten black (100 Stück) und dark-green smoke (400 Stück) verfügbar. Die römische III vor dem Shaped By The Unlight bedeutet, wie man bereits vermuten mag, dass es sich um das dritte Album der Nürnberger handelt. Die Vorgänger Luciferian Goath Ritual (2017) und II: Opposition wurde ebenfalls über das Aachener Label Ván Records veröffentlicht.

Das Trio Nils Fjandannson (Bass, Gesang), Serrator (Schlagzeug) und Goathammer (Gitarre, Gesang) zelebriert auf III: Shaped By The Unlight einen aus meiner Sicht sehr infernalischen Black Death Metal. Sehr aggressiv, rau, brutal und böse kommt das Album daher. Es wirkt dabei sehr authentisch. Aufgenommen wurde es wohl live in den Proberäumen, also keine Clicktracks zig Overdubs. Direkt voller Energie und voll in die Visage (ich will nicht immer Fresse sagen 😉 ).

Die Songs handeln vom Niedergang der Menschheit und all den Absurditäten, die in jedem menschlichen Geist wohnen. Sie haben einen okkulten Charakter, was gerade durch den prägenden schreienden und lamentierenden Gesang stark geformt wird.

III: Shaped By The Unlight ist aus meiner Sicht ein kleines schwarzes Kunstwerk, ein Beast, ein schwarz glänzender Diamant. Allen denen zu empfehlen, die es einmal wagen wollen, in tiefschwarze Abgründe zu schauen. Goath stehen bei mir ganz oben auf der Liste, sobald sich die höllischen Tore der Konzertveranstalter nach Corona wieder öffnen.

