God Dethroned: auf Tour mit Labelkollegen „Fractal Universe“ im Vorprogramm von Obscura

Die niederländischen Death Metaller God Dethroned freuen sich darauf, ihre Teilnahme an der europäischen ‚Diluvium‘ Tour von Obscura bekanntgeben zu dürfen. Die Tour beginnt am 15. Februar 2020 in Zug, Schweiz. Weiterhin mit dabei sind die Labelkollegen von Fractal Universe und darüber hinaus Thulcandra!



God Dethroned kommentieren wie folgt: „Wir freuen uns sehr auf die Tour mit Obscura, Thulcandra und Fractal Universe, da alle drei Bands extreme, aber melodische Musik spielen und das auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen. Wir werden viele Länder Europas abdecken, holt euch eure Tickets und wir sehen uns bald auf der Straße!“



Fractal Universe: „Wir sind begeistert, Teil dieses tollen Line-Ups zu sein. Die Prog-Death Giganten Obscura, unsere Metal Blade Labelkollegen von God Dethroned und die Death/Black Schwergewichte Thulcandra versprechen eine großartige Tour. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit für uns als Band und wir freuen uns darauf, alte und neue Fans zu treffen. Danke an Kult Management und Obscura für ihr Vertrauen.“



Obscura

+ God Dethroned

+ Thulcandra

+ Fractal Universe

15.02.2020 Zug (Switzerland) – Galvanik

16.02.2020 Bologna (Italy) – Locomotiv

17.02.2020 Ljubljana (Slovenia) – Orto Bar

18.02.2020 Graz (Austria) – Explosiv

19.02.2020 Tuzla (Bosnia-Herzegovina) – Palma

20.02.2020 Sofia (Bulgaria) – Mixtape5

21.02.2020 Bucharest (Romania) – Quantic Club

22.02.2020 Belgrade (Serbia) – Bozidarac

23.02.2020 Budapest (Hungary) – Dürer-Kert

24.02.2020 Bratislava (Slovakia) – Randal

25.02.2020 Prague (Czech Rep.) – Futurum

26.02.2020 Krakow (Poland) – Kwadrat

27.02.2020 Warsaw (Poland) – Proxima

28.02.2020 Riga (Latvia) – Melna Piektdiena

29.02.2020 Tallinn (Estonia) – Tapper Club

01.03.2020 Helsinki (Finland) – Tavastia

03.03.2020 Stockholm (Sweden) – Klubben

04.03.2020 Oslo (Norway) – John Dee

05.03.2020 Aarhus (Denmark) – Voxhall

06.03.2020 Essen (Germany) – Turock

07.03.2020 Landshut (Germany) – Rocket Club



https://www.facebook.com/goddethronedofficial

https://twitter.com/villavampiria

https://goddethroned.bandcamp.com



https://www.fractaluniverseband.com

https://www.facebook.com/fractaluniverseband

https://twitter.com/FractalUni

https://www.instagram.com/fractaluniverseband

https://www.youtube.com/user/FractalUniverseMetal

https://fractaluniverseband.bandcamp.com