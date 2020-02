God Dethroned: entern mit neuem Album ‚Illuminati‘ die Charts

Die niederländischen Death Metaller God Dethroned haben soeben ihr neues Album, Illuminati via Metal Blade Records veröffentlicht und freuen sich, die höchsten Chartnotierungen ihrer Karriere bekanntgeben zu dürfen.

Deutschland: #23

Belgien (Flandern): #173

Belgien (Wallonien) #186

USA (Billboard Current Hard Music Chart): #23

USA (Billboard Top New Artist Chart): #39

Canada (Hard Music Charts): #69

God Dethroned Gitarrist/Sänger Henri Sattler meldet sich direkt von der laufenden Europatour mit folgendem Statement: „Bei God Dethroned scheuen wir uns nie, Herausforderungen oder Risiken einzugehen, wenn wir uns im Songwriting befinden. Wir versuchen stets, uns neu zu erfinden, und dieses Mal gab es keine Ausnahme von dieser Regel. Wir wussten, dass wir beim Songwriting für Illuminati einige mutige Schritte unternommen haben, waren uns aber nicht sicher, ob unsere Fans das zu schätzen wissen würden, aber hier sind wir nun, wir haben Platz 23 der offiziellen deutschen Album-Charts erreicht und sind in die Billboard-Charts in den USA und die Hard-Music-Charts in Kanada eingestiegen. Vielen Dank an alle unsere Fans für ihre unendliche Unterstützung. Ohne sie wären wir verloren. Ich freue mich darauf, euch dieses Jahr on the road zu sehen!“

Checkt die Videos zu Illuminat, hier an:

Illuminati: youtu.be/vj9hcFj66BY

Spirit Of Beelzebub: youtu.be/s83z0t6Qzqw

Book Of Lies: youtu.be/eEVA_baMx34

Und klickt auf metalblade.com/goddethroned – dort könnt ihr das Album in diesem Formaten erwerben:

– jewelcase-CD

– digipak-CD (EU Exclusive)

– box set (digipak CD, bonus DVD, chain necklace, photo cards, patch – limited to 3000 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– clear violet blue marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– beige brown marbled vinyl (EMP exclusive – limited to 300 copies)

– steel blue marbled vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– blue / green melt w/ red splatter vinyl (EU Shop exclusive – limited to 100 copies)

– burgundy marbled vinyl (US exclusive – limited to 200 copies)

– clear/white splatter vinyl (Tour exclusive – limited to 100 copies)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!

God Dethroned Tourdaten 2020:

Mit Obscura, Thulcandra und Fractal Universe

Feb. 27 – Warsaw (Poland) – Proxima

Feb. 28 – Riga (Latvia) – Melna Piektdiena

Feb. 29 – Tallinn (Estonia) – Tapper Club

Mar. 1 – Helsinki (Finland) – Tavastia

Mar. 3 – Stockholm (Sweden) – Klubben

Mar. 4 – Oslo (Norway) – John Dee

Mar. 5 – Aarhus (Denmark) – Voxhall

Mar. 6 – Essen (Germany) – Turock

Mar. 7 – Landshut (Germany) – Rocket Club

Festival appearances:

Mar. 14 – Meissen (Germany) – Hellfest Meissen

Mar. 28 – Hirschaid (Germany) – Braincrusher Festival

Apr. 11 – Den Haag (The Netherlands) – 10 Jaar White Room Reviews

Apr. 17 – Lichtenfels (Germany) – Ragnarok Festival

May 22 – Erica (The Netherlands) – Pitfest

Jun. 5 – Montagny (France) – Lions Metal Fest

Jul. 24 – Freissenbüttel (Germany) – Burning Q Festival

Jul. 25 – Ottobeuren (Germany) – Schlichtenfest

Sep. 18-19 – Montreal (Canada) – Quebec Deathfest

God Dethroned Line-Up:

Henri Sattler – Vocals, Guitars

Michiel Van Der Plicht – Drums

Jeroen Pomper – Bass, Vocals

Dave Meester – Guitars

