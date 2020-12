Goitzsche Front: releasen „Line In Berlin“

Endlich ist es soweit – Goitzsche Front live in deinem Wohnzimmer!

Was vor 10 Jahren in einer Garage begann, erlebte im Februar 2020 seinen vorläufigen Höhepunkt.

Heute erscheint eines ihrer größten Konzerte auf DVD/BRD (mit Audio CD Beilage) und auf Vinyl.

Hier der Wortlaut der Band:

„Ein ausverkauftes Konzert im Berliner Huxleys. 1.600 Fans feierten mit Goitzsche Front einen unvergessenen Abend und ein stimmungsgeladenes Livespektakel. Auf der nun veröffentlichten DVD/BRD könnt ihr diesen sensationellen Abend nochmals erleben. Aber nicht nur das. Bereits ab dem Morgenstunden, des 22.02.20 begleitete ein Filmteam die vier Bitterfelder Jungs. Vom Wecken in Herford bis zum Ende des Konzertes werdet ihr auf eine Reise mitgenommen, bei denen ihr Einblicke eines gesamten Tourtages erhaltet. Die DVD/BRD ist in zwei Teile aufgeteilt. Bei Ostgold der Film (DVD 1) gibt es bisher unveröffentlichte Einblicke und Interviews rund um die Band, während ihr bei Goitzsche Front – Live In Berlin (DVD 2) das Konzert in voller Länge erleben könnt. Außerdem liegen der DVD zwei Audio-CDs des Konzertmitschnitts bei.“

Disk 1

1.Intro

2.Wir sind aus Gold

3.Die Goitzsche brennt

4.Spieglein, Spieglein

5.Mein Leben

6.Diese Welt

7.Luther

8.Meine kleine Welt

9.Streichholz und Benzin

10.Schwarze Raben

11.Alte Härte, alter Glanz

12.Schweinepriester

13.Vier Asse

Disk 2

1.L.m.a.e.

2.N.s.o.w.

3.Männer aus Stahl

4.Mein Leben (akustisch feat. Neo)

5.Hafen und Herz (akustisch)

6.Was bleibt (akustisch)

7.Ein ganz normaler Irrer

8.Deines Glückes Schmied

9.Pfeffi

10.Nicht genug

11.Der Osten rockt!!!

12.Solange mein Herz noch schlägt

Die Vinyl Edition kommt als 3er Pack!

