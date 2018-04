Die schwedischen Classic-Rock-Connoisseure GRAVEYARD haben das Musikvideo zur ersten Single, ‚Please Don’t‘, vom ungeduldig erwarteten Comeback-Album, »Peace«, veröffentlicht.

Die Band kommentiert: ”As you may know, we’ve been doing some traveling lately. In many ways and on many levels. The good thing is that we brought back a few things for you all. Here’s a first souvenir from the road to PEACE.”

Seht das Video hier: http://nblast.de/GraveyardPleaseDont

Das Album ist ab sofort in verschiedenen Formaten vorbestellbar. Die Nuclear Blast Mailorder Edition wird sowohl die CD als auch eine rote 7″ Vinyl mit 2 exklusiven, bisher unveröffentlichten Non-Album-Tracks (‚Headache City‘ & ‚Something Else‘) beinhalten. Außerdem wird es als Digipack CD sowie auf schwarzem, gelbem, beigem, türkisem sowie transparentem Vinyl erscheinen.

Sichert Euch Euer Exemplar hier: http://nblast.de/GraveyardPeace

»Peace« wird am 25. Mai 2018 über Nuclear Blast erscheinen.

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. It Ain’t Over Yet

02. Cold Love

03. See The Day

04. Please Don’t

05. Del Maniac

06. The Fox

07. Walk On

08. Bird Of Paradise

09. A Sign Of Peace

10. Low (I Wouldn’t Mind)

Line-Up

Joakim Nilsson – vocals, guitar

Truls Mörck – bass

Oskar Bergenheim – drums

Jonatan Ramm – guitar

