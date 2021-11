Gutrectomy: veröffentlichen neue Single „Shrine Of Disgust“

Gutrectomy kündigen ihr neues Album Manifestation Of Human Suffering für den 25.02.22 via Amputated Vein Records / Blood Blast Distribution an.

Shrine Of Disgust – Tracklist:

Abyss

Shrine Of Disgust

Slaves To Greed (feat. Stillbirth)

Perish In Selfishness

Scorched Earth (feat. Filth)

Drained

Cranial Excavation

Condemned To Suffer (feat. I Declare War)

Diarrhea Diving Club

Scavenger Of Hatred

Atrocious Evisceration

Apocalyptic Squirt Tsunami

Gutrectomy – Manifestation Of Human Suffering

VÖ: 25.02.22

Label / Vertrieb: Amputated Vein Records / Blood Blast Distribution