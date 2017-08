Die Zeit ist gekommen, eure Herren und Gebieter GWAR stellen ihr jüngstes Meisterwerk „The Blood of Gods“ vor. Heute könnt ihr bereits die erste Single „Fuck This Place“ streamen, euch das Video dazu ansehen und „The Blood of Gods“ auf metalblade.com/gwar vorbestellen. Die intergalaktischen Overlords befehlen es euch! Wer das Album digital vorbestellt, darf sich „Fuck This Place“ sofort herunterladen. Ebenfalls erhältlich sind limitierte Special-Bundles.

„The Blood of Gods“ wurde mit Ronan Chris „Lord God“ Murphy aufgenommen, der die Scheibe auch produzierte. Sie erscheint am 20. Oktober via Metal Blade Records, und zwar als Standard-CD, Doppel-LP, farbiges Vinyl und digital.

„The Blood of Gods„:

1. War on GWAR

2. Viking Death Machine

3. El Presidente

4. I’ll Be Your Monster

5. Auroch

6. Swarm

7. The Sordid Soliloquy Of Sawborg Destructo

8. Death to Dickie Duncan

9. Crushed By The Cross

10. Fuck This Place

11. Phantom Limb

12. If You Want Blood (You Got It) – AC/DC Cover

The Berserker Blothar sagt:

„Fuck This Place“, der Titel erklärt sich selbst. Schaut euch um. Euer Leben ist scheiße, euer Planet geht zugrunde. Da würde man sich am liebsten selbst umbringen und alle mit in den Tod reißen, die einem begegnen. Tut es also. Übergießt euch mit Benzin, dann geben euch GWAR ein Feuerzeug. Das Ende der Menschheit ist nahe – und jetzt alle aus vollem Hals: „Fuck This Place!“

„The Blood of Gods“ ist nichts weniger als eine heilige Schrift, die den Aufstand der Menschen gegen ihre Schöpfer festhält, außerdem die gewaltige Schlacht zwischen GWAR und den Streitkräften all derer auf dieser Welt, die einen dicken Stock im Arsch haben. Unterdessen stellt sich die Band den Sünden ihres folgenschweren Irrtums, angefangen bei Politik und Umweltverschmutzung über organisierte Religion bis zu Fastfood und Massentierhaltung. Die Menschheit wird als das dargestellt, was sie ist: eine parasitäre Krankheit, die ausgemerzt werden muss, bevor sie den Planeten endgültig auslaugt.

Sleazy P. Martini über „The Blood of Gods“

„Sorry, ihr Penner, aber GWAR sind anders, als ihr geglaubt habt, nicht am Ende, sondern ihr selbst werdet draufgehen, sobald GWAR zu ihrer Herbsttournee aufbrechen, nachdem sie ihr bisher härtestes Album herausgebracht haben. „The Blood of the Gods“ wird als Hintergrundbeschallung eures armseligen Winselns um Gnade dienen, also nur zu: Jammert, so laut ihr wollt, aber achtet darauf, dass ihr die richtigen Töne trefft, oder euer Tod wird unbeschreiblich qualvoll sein.“

Nach der Veröffentlichung von „The Blood of Gods“ gehen GWAR bis Ende des Jahres auf Tour, unter anderem für drei Shows im September und beim Chicago Riot Fest. GWAR machen dann ab dem 20.10. weiter, wenn „The Blood of Gods“ erscheint, und geben ihr erstes Konzert im Rahmen der „The Blood of Gods Tour“ in ihrer Wahlheimat Richmond in Virginia. Unterwegs sind sie schließlich bis zum 10.12., dann findet ihr Abschlussgig in Detroit statt. Eine vollständige Liste der Termine der „The Blood of Gods Tour“ inklusive Konzert in New York zu Halloween erhaltet ihr mit dieser News. Die Supportacts auf der Tour sind Ghoul, Doyle (20.10. bis 5.11.), He Is Legend (7.1.. bis 10.12.) und U.S. Bastards.

GWAR On Tour:

9/15: Knoxville, TN @ The International

9/16: Middletown, OH @ Land of Illusion

9/17: Chicago, IL @ Riot Fest

GWAR w/ Ghoul, Doyle and U.S. Bastards:

10/20: Richmond, VA @ The National

10/21: Cleveland, OH @ Agora Ballroom

10/22: Toronto, ON @ Opera House* (No Doyle)

10/23: Millvale, PA @ Mr. Smalls

10/25: Greensboro, NC @ Arizona Petes

10/26: Baltimore, MD @ Rams Head Live

10/27: New Haven, CT @ Toad’s Place

10/28: Worcester, MA @ Palladium

10/29: Philadelphia, PA @ Trocadero

10/31: New York, NY @ Irving Plaza

11/1: Buffalo, NY @ Town Ballroom

11/2: Louisville, KY @ Mercury Ballroom* (Stonecutters Open)

11/3: St. Louis, MO @ Pop’s

11/4: Sioux City, IA @ Hard Rock

11/5: Lawrence, KS @ Granada

GWAR w/ Ghoul, He Is Legend and U.S. Bastards:

11/7: Minneapolis, MN @ First Avenue

11/8: Winnipeg, MB @ Pyramid

11/9: Saskatoon, SK @ Saskatoon Events Center

11/10: Edmonton, AB @ Union Hall

11/11: Calgary, AB @ The Palaces

11/13: Vancouver, BC @ Commodore

11/14: Portland, OR @ Roseland

11/15: Seattle, WA @ Showbox SoDo

11/17: Santa Cruz, CA @ The Catalyst

11/18: Las Vegas, NV @ Fremont Country Club

11/19: Sacramento, CA @ Ace of Spades

11/21: San Diego, CA @ House of Blues

11/22: Los Angeles, CA @ Fonda Theater

11/23: Tempe, AZ @ Marquee Theater

11/24: Albuquerque, NM @ Sunshine Theater

11/25: Denver, CO @ Summit Music Hall

11/26: Lincoln, NE @ Bourbon Theatre

11/28: Tulsa, OK @ Cain’s Ballroom

11/29: Dallas, TX @ Gas Monkey Live

11/30: Houston, TX @ House of Blues

12/1: San Antonio, TX @ Aztec Theater

12/2: Baton Rouge, LA @ Varsity Theater

12/3: Atlanta, GA @ Masquerade

12/5: Ft. Lauderdale, FL @ Revolution

12/6: Tampa, FL @ The Ritz

12/8: Indianapolis, IN @ The Vogue

12/9: Peoria, IL @ Limelight

12/10: Detroit, MI @ St. Andrews Hall



Quelle: www.metalblade.com

Kommentare

Kommentare