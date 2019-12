H.E.A.T: veröffentlichen neues Studioalbum „H.E.A.T II”

H.E.A.T II ist das erste Album der schwedischen Rockband H.E.A.T, das komplett von der Band selbst produziert wurde. Auf dem neuen Album nähert sich die Band ihrem ursprünglichen Sound an – einem Sound, der die Coolness von Classic Rock mit dem kompromisslosen Selbstvertrauen einer der talentiertesten Rockbands von heute vereint. „So würde unsere Band klingen, wenn wir unser erstes Album 2019 herausbringen würden, daher auch der Albumtitel.“ H.E.A.T II wird via earMUSIC am 21. Februar 2020 veröffentlicht.

Die eindrucksvolle erste Single One By One (veröffentlicht am 27. September 2019) lieferte einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album, gefolgt von der zweiten Single Rise.

Anfang 2019 veröffentlichte die Band ihr bisher zweites Live-Album Live At Sweden Rock Festival. Dieses wurde zum ersten Mal auch auf Video aufgenommen und enthält alle klassischen Hymnen der Band, unter anderem auch Living On The Run, A Shot At Redemption und Bastard Of Society. Von Anfang bis zum Ende überzeugt diese Set-List mit energiegeladenen Songs, die jeden Rock Fan begeistern sollten.

Mit dem Lied 1000 Miles, aus dem selbstbetitelten Debütalbum, feierten H.E.A.T im Jahr 2009 einen riesigen Hit in ihrer Heimat Skandinavien. Im gleichen Jahr folgte das zweite Album Freedom Rock, welches von Classic Rock UK als eines der Top 50 Alben 2010 nominiert wurde. Aufgrund dieser Erfolge sind H.E.A.T mittlerweile weltweit auf Tourneen unterwegs und erobern dabei die Herzen ihrer Fans mit bahnbrechenden Live-Konzerten.

Gerade in einer Zeit, in der Künstler wie Foreigner, Journey und Whitesnake wieder großartige Erfolge feiern, entdecken auch Teenager erneut den melodischen Hard Rock. Viele Kinder tragen wieder T-Shirts, auf denen Logos von Classic Rock Bands zu finden sind. Viele glauben, dass H.E.A.T zu den Bands gehören, die diese Tradition in der Zukunft fortführen werden. Sie sind jung und ehrgeizig, sowie voller Energie und Ideen.

H.E.A.T verleugnen die Liebe zu ihren Idolen aus dem Classic Rock nicht, aber versuchen sie auch nicht zu kopieren. Stattdessen sind sie einfach sie selbst und lassen die Musik um sich passieren. Dass sie dabei zu den Besten gehören, zeigt sich darin, dass sie mit faszinierend energetischem Classic Rock und herausragenden Melodien junge und ältere Menschen von ihrer Musik begeistern.

H.E.A.T TOUR 2020

20 May, DE Bochum, Rockpalast

21 May, DE Hamburg, Knust

25 May, DE Munich, Backstage

26 May, DE Aschaffenburg, Colos-Saal