Hadal: neues Video zu „Stormcrow“ online

Das italienische Gothic Doom Metal Band Hadal ist bereit bekannt zu geben, dass das neue Album December am 5. Dezember über Planet K Records veröffentlicht wird.

December kann als CD Digisleeve auf der Bandcamp-Seite des Labels vorbestellt werden.

Hadal wurde Ende 2009 in der depressiven italienischen Stadt Triest geboren. Ziel war es, atmosphärische Verse und Dark Metal-Riffs zu verschmelzen und einen langsamen Groove mit melodischen und dennoch kraftvollen Gitarren zu schaffen. In zehn Jahren veröffentlichte die Band zwei Promos und ein Album in voller Länge (Painful Shadow im Jahr 2017). December ist ein Kompendium der Bandgeschichte und ein Gruß an die ersten zehn Jahre seiner Tätigkeit. Die Band arrangierte einige alte Songs neu und komponierte neue Melodien, wobei eine Vision berücksichtigt wurde: eine tiefere Sound. So versteht Hadal Metal-Musik: ein melancholischer und düsterer Sound, der immer mit den inneren Tragödien der Menschen verbunden ist. Trotz ihrer Neigung zur kalten Wintersaison ist das Gesamtergebnis warm, ohne Interesse an Überproduktion. In bestimmten Fällen würdigen vokale Interpretationen die lyrische Tradition des Mittelmeers, auch wenn das bedrohliche Knurren immer noch da ist, um das Endergebnis auszugleichen.

December wurde von Francesco Bardaro im Track Terminal Studio aufgenommen, gemischt und gemastert, während das Artwork ist von Elisa Medeot.