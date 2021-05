Hangman’s Chair: unterschreibe weltweiten Deal mit Nuclear Blast Records und veröffentlichen den Song „Cold & Distant“

Direkt aus den Straßen von Paris haben sich vier herausragende Musiker dazu entschlossen, ihre Fingerabdrücke im Doom Metal zu hinterlassen und das Genre mit ihren einzigartigen und rebellischen Vibes zu füllen. Heute enthüllen Hangman’s Chair ihren Partner für diese Mission und schließen sich mit dem weltweit führenden Metal-Label Nuclear Blast zusammen!

Die Band erklärt: „Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit mit einem respektablen und renommierten Musiklabel wie Nuclear Blast Records. Wir freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft und werden sehen, wohin sie uns führen wird.“

Jerome Riera, European Head Of Label bei Nuclear Blast, fügt hinzu:

„Ich freue mich sehr, Hangman’s Chair in der Nuclear Blast Familie willkommen zu heißen. Da unser Label seine Aktivitäten in Frankreich verstärkt, freue ich mich sehr, mit einem Act zusammenzuarbeiten, der einige der besten aufstrebenden Talente der französischen Metalszene repräsentiert und sie einem internationalen Publikum zugänglich macht. Das kommende Album von Hangman’s Chair wird fantastisch werden und ich bin mir sicher, dass ihr schwerer, herzzerreißender Sound beim Publikum auf der ganzen Welt einen traurigen Akkord schlagen wird.“

Mit der umwerfenden Single Cold & Distant legt die Band hier den Grundstein für eine mehr als erfolgreiche Zusammenarbeit. Das Video zu diesem Kleinod zeigt die Schauspielerin Béatrice Dalle, eine der umwerfendsten Darstellerinnen des französischen Kinos. Sehen Sie sich das Video hier an:

Die Band fährt in dem Song fort: „The words of Travis Bickle still resonate ‘I realise now how much she’s like the others, cold and distant’. We are Travis as we are Betsy. When the World tries to cure and save you, we choose isolation. Embrace your depression and don’t complain!

This first extract gives a 5 minutes snippet of what to expect from the new album. Moreover, Béatrice Dalle, who stars the Cold & Distant video, fits the suit so easily, it’s like it was made for her.„