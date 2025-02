Harakiri For The Sky: veröffentlichen neues Live-Video zu „Street Spirit (Fade Out)“

Nach der kleinen Release-Tour für Scorched Earth Ende Januar, darunter ein ausverkauftes Konzert in Hamburg vor 800 Fans, veröffentlichen die österreichischen Post-Metal-Überflieger Harakiri For The Sky ein eindrucksvolles Live-Video. Ihre Interpretation des Radiohead-Covers Street Spirit (Fade Out), mit P.G. von Groza, wurde von Regisseur Oliver König meisterhaft eingefangen.

Seht euch das Video zu Street Spirit (Fade Out) hier an:

Das mit Spannung erwartete sechste Studioalbum der Band, Scorched Earth, wurde am 24. Januar offiziell veröffentlicht. Sichert euch euer Exemplar bei AOP Records oder erlebt Harakiri For The Sky live auf ihrer kommenden Europatournee im April. Hier geht es zu den Tourdaten.

Ihr seid noch unentschlossen? Dann hilft euch mit Sicherheit das Review zu Scorched Earth von unserem TFM-Redakteur Oliver J. bei der Entscheidung. Schaut gerne hier rein:

