Heilung: aktualisieren Tourneeplan für 2021 / 2022 / 2023

Heilung geben nun die neu geplanten und aktualisierten Tourdaten für 2021 und 2022 bekannt. Aufgrund der aktuellen Weltlage ist die schillernde Weltmusikband gezwungen, ihre Auftritte für 2021 abzusagen, mit Ausnahme der Show in Tilburg (NL) am 03. Dezember. Leider haben auch die Labelkollegen GAAHLS WYRD ihre Auftritte für diesen Zeitraum abgesagt.

Die korrekten und neu angesetzten Termine findet ihr unten! Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen und wird voraussichtlich sehr schnell zur Neige gehen. Wir empfehlen daher den rechtzeitigen Kauf.

Heilung 2021

03 December 2021 – Tilburg (NL) 013

Heilung Russland/Belarus

11 Apr 22 Minsk (BY) – Prime Hall

13 Apr 22 St Petersburg (RU) – Aurora Concert Hall

15 Apr 22 Moscow (RU) – Glav Club

17 Apr 22 Ekaterinburg (RU) – Tele Club

Heilung 2022

27 march 2022 – Madrid (ES) – Vistalegre Arena *new date*

30 march 2022 – Metz (FR) – Cite Musicale Bam

01 April 2022 – Rouen (FR) – Le 106

02 June 2022 – Mystic Fest – Gdansk (PL)

10 June 2022 – Novarock – Nickelsdorf (AT)

17 June 2022 – Graspop – Dessel (BE)

23 June 2022 – Hellfest – Clison (FR)

01 July 2022 – Tuska festival – Helsinki (FI)

26 October 2022 – Copenhagen (DK) Forum Black Box

28 October 2022 – Stockholm (SE) Annexet

30 October 2022 – Helsinki (FI) Black Box *Upgraded venue*

04 November 2022 – Prague (CZ) Forum Karlin

06 November 2022 – Leipzig (DE) Haus Auensee *new date*

08 November 2022 – Zurich (CH) Halle 662

11 November 2022 – Brussels (BE) Cirque Royal

13 November 2022 – Berlin (DE) Tempodrom

16 November 2022 – Bochum (DE) Ruhrcongress

18 November 2022 – Paris (FR) L’Olympia

02 December 2022 – Budapest (HU) Barba Negra *new date*

05 December 2022 – Ljubljana (Sl) Hala Tivoli *new date*

07 December 2022 – Frankfurt (DE) Jahrhundert Halle *new date*

14 December 2022 – Stuttgart (DE) Liederhalle Hegelsaal *new date*

18 December 2022 – München (DE) Zenith

Heilung UK/IR

14 January 2023 – London (UK) O2 Academy Brixton

17 January 2023 – Manchester (UK) Bridgewater Hall *new date*

19 January 2023 – Dublin (IR) National Stadium

22 January 2023 – Glasgow (UK) Barrowland *new date*

Heilung werden zur Unterstützung ihres neuesten Albums Futha, das am 28. Juni 2019 veröffentlicht wurde, auf Tour gehen.



Unsere Meinung zu Futha: