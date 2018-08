Veröffentlichung von Starlight – Limitiertes Boxset am 26. Oktober 2018

Ein limitiertes Deluxe-Boxset mit allen Noise-Aufnahmen der Band, von den läng st vergriffenen EPs Helloween und Judas über das Debütalbum Walls Of Jericho bis hin zu den Meisterwerken Keeper Of The Seven Keys Parts 1 & 2 und einer neuen, überarbeiteten Version von The Best, The Rest, The Rare, die all die unbekannten und seltenen Tracks aus dem Noise-Katalog enthält. Drei dieser Titel sind auf Vinyl schon lang nicht mehr erhältlich und sie alle sind nun erstmalig auf farbigem Vinyl zu ergattern.

Außerdem enthält das Boxset eine Plattenspieler-Rutschmatte mit Kürbis-Logo und ein doppelseitiges Poster mit dem klassischen Line-Up der Band sowie dem Boxset-Artwork.

1984 in Hamburg gegründet, sind Helloween unbestritten die einflussreichste deutsche Heavy Metal Band. Ihr wegweisendes 1987er Album Keeper Of The Seven Keys Pt.1 machte sie mit dem Einstieg in die heimischen Charts zu echten Superstars. Der 1988er Nachfolger Keeper Of The Seven Keys Pt. 2 katapultierte sie zu weltweitem Ruhm und eroberte die Charts in Großbritannien, Deutschland und sogar in den USA, wo sie durch Touren mit beispielsweise Iron Maiden mächtige Wirkung erzielten.

Die Band fand sich 2017 wieder mit den ehemaligen Mitgliedern Kai Hansen und Michael Kiske für die Pumpkins United Tour zusammen, auf der sie momentan Festivals und Arenen auf dem gesamten Globus headlinen und währenddessen diese Klassikeralben wieder in den Fokus rücken.

Seit ihrer Gründung haben Helloween das Power Metal Genre erschaffen, 15 Alben veröffentlicht und weltweit mehr als acht Millionen Alben verkauft.

Hier die Box inklusive einem exklusiven Patch vorbestellen.

Tracklists:

Helloween

Side A

Starlight

Murderer

Warrior

Side B

Victim Of Fate

Cry For Freedom

Judas

Side A

Judas

Side B

Ride The Sky (Live)

Guardians (Live)

Walls Of Jericho

Side A

Walls Of Jericho

Ride The Sky

Reptile

Guardians

Phantoms Of Death

Side B

Metal Invaders

Gorgar

Heavy Metal (Is The Law)

How Many Tears

Keeper Of The Seven Keys Pt.I

Side A

Initiation

I’m Alive

A Little Time

Twilight Of The Gods

A Tale That Wasn’t Right

Side B

Future World

Halloween

Follow The Sign

Keeper Of The Seven Keys Pt.II

Side A

Invitation

Eagle Fly Free

You Always Walk Alone

Rise And Fall

Dr.Stein

We Got The Right

Side B

March Of Time

I Want Out

Keeper Of The Seven Keys

The Best, The Rest, The Rare

Side A

I Want Out

Dr. Stein (Remix)

Future World

Judas

Walls Of Jericho

Ride The Sky (Edit)

Side B

Livin’ Ain’t No Crime

Save Us

Victim Of Fate (Re-recorded version)

Savage

Don’t Run For Cover

Side C

Halloween (Radio edit)

Starlight (Re-recorded version)

Oersnt Of Life (From Death Metal)

Metal Invaders (From Death Metal)

Surprise Track

Side D

Keeper Of The Seven Keys (Remix)

