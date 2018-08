Die Gitarristen David Andersson und Sebastian Forslund der schwedischen Classic/Progressive Rock-Supergroup The Night Flight Orchestra haben ein Proberaumvideo veröffentlicht, in dem sie den kurzerhand Race Towards Bremen On A Floridian Highway getauften neuen Track improvisieren.

Andersson dazu: „Me and Sebastian had planned to meet in his studio to do a play through of one our new songs for my endorser, ESP guitars. But when we got there it felt quite boring to just mime along to a pre-recorded track, pretending to be excited about it. And it doesn’t really represent the spirit of The Night Flight Orchestra. So, knowing that Sebastian is a one man band all in himself, we thought it would be much more fun to improvise a new track live in the studio instead, with us doing everything ourselves in real time.

Race Towards Bremen On A Floridian Highway is a tribute to all the 80’s soundtracks we grew up with, and the unknown always growing inside us.“

Seht das Video hier.

Die Band veröffentlichte am 29. Juni ihr ungeduldig erwartetes Album Sometimes The World Ain’t Enough über Nuclear Blast und stieg in verschiedenen Ländern in die Charts ein.

Offizielle Charteinstiege:

Germany #16

UK #20 (rock chart) / #38 (indie chart)

Switzerland #23

Sweden #37

Das Album wurde zudem in einigen namhaften Musikmagazinen zum „Album des Monats“ gekürt:

Aardschok (NL)

Rock Hard (GER)

Rock Hard (FR)

Sweden Rock (SWE)

und erreichte weitere hohe Platzierungen in folgenden Magazinen…

Eclipsed (GER) #2

Metal Hammer (GER) #2

Rock It! (GER) #2

Powermetal.de (GER) #3

Deaf Forever (GER) #5

Trailer 1 seht Ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=F7d9X0i5S5o

Seht den zweiten Trailer hier: https://youtu.be/oxRduJiIISs

Den dritten Trailer gibt es hier: https://youtu.be/zmYS5YsydIE

Der vierte Trailer kann hier gesehen werden: https://youtu.be/XJN0QLIa6t4

This Time Musikvideo: https://youtu.be/9QdHI0if_xk

Lovers In The Rain Musikvideo: https://youtu.be/f7zcmpdg0so

Turn To Miami Musikvideo: https://youtu.be/CVtMiXEg2CI

Bestellt Sometimes The World Ain’t Enough hier.

Wie auch schon Amber Galactic (2017) wird auch dieses Album mit zwei verschiedenen Covers (siehe oben) für die regulären und limitierten Formate erhältlich sein.

Sometimes The World Ain’t Enough

01. This Time

02. Turn To Miami

03. Paralyzed

04. Sometimes The World Ain’t Enough

05. Moments Of Thunder

06. Speedwagon

07. Lovers In The Rain

08. Can’t Be That Bad

09. Pretty Thing Closing In

10. Barcelona

11. Winged And Serpentine

12. The Last Of The Independent Romantics

Limited edition digipack CD & Vinyl bonus track

13. Marjorie

Japanese Bonus Track

14. Pacific Priestess

Sometimes The World Ain’t Enough wurde erneut von der Band selbst produziert und wurde im Handsome Hard Music / Larsson Music Studio sowie im Nordic Sound Lab in Sakra, Schweden aufgenommen. Den Mix übernahm Bandmitglied Sebastian Forslund (Gitarre/Percussion) und fürs Mastering zeichnet Thomas ”Plec” Johansson im The Panic Room verantwortlich.

The Night Flight Orchestra

– Sometimes The World Ain’t Enough –

European Tour 2018

+ Special Guests Black Mirrors

präsentiert von: ROCK HARD, EMP, ROCKS, PIRANHA, START, STAR.FM HEAVY HOUR, STARK!STROM, METALNEWS.DE, METALTIX, MUSIX

01.11. SE Malmö KB*

02.11. DE Weissenhäuser Strand METAL HAMMER PARADISE*

03.11. SE Skövde Skövde in Rock*

08.11. SE Stockholm Kägelbanan*

10.11. SE Göteborg Sticky Fingers*

11.11. NO Oslo John Dee*

15.11. FI Turku Gong*

16.11. FI Helsinki On The Rocks*

23.11. DE Cologne Luxor

24.11. DE Osnabrück Rosenhof

25.11. NL Zoetermeer Boerderij

26.11. NL Arnhem Willemeen

27.11. BE Vosselaar Biebob

28.11. FR Nantes Le Ferrailleur

30.11. UK London Underworld

01.12. FR Paris Petit Bain

02.12. FR Toulouse Le Rex

03.12. ES Madrid Caracol

04.12. ES Barcelona Bóveda

05.12. FR Lýon Warmaudio

06.12. IT Milano Legend Club

08.12. CH Zurich Dynamo

09.12. DE Mannheim MS Connection

10.12. AT Salzburg Rockhouse

11.12. HU Budapest A38

12.12. AT Vienna Szene

13.12. AT Graz Dom im Berg

14.12. DE Munich Backstage

15.12. CZ Prague Nova Chmelnice

16.12. DE Nürnberg Hirsch

17.12. DE Saarbrücken Garage

18.12. DE Aschaffenburg Colos-Saal

19.12. DE Berlin Bi Nuu

20.12. DE Jena F-Haus

21.12. DE Dresden Eventwerk Studio

22.12. DE Bochum Matrix

* = ohne Black Mirrors

Amber Galactic (2017) wurde in verschiedenen renommierten europäischen Musikmagazinen als „Album des Monats“ ausgezeichnet: ROCK HARD (Germany), ROCK HARD (France), SWEDEN ROCK MAGAZINE (Sweden), POWERMETAL.DE (Germany), UNITED ROCK NATIONS (France).

Das Album erreichte auch in weiteren Magazinen hohe Platzierungen in den jeweiligen Soundchecks:

METAL HAMMER (Germany): #2

DEAF FOREVER (Germany): #3

AARDSCHOK (Netherlands): #3

The Night Flight Orchestra-Mitglieder:

Björn Strid – Gesang

Sharlee D‘ Angelo – Bass

David Andersson – Gitarre

Richard Larsson – Keyboards

Jonas Källsbäck – Schlagzeug

Sebastian Forslund – Gitarre, Percussion, Special FX

Anna-Mia Bonde – Backing Vocals

Anna Brygård – Backing Vocals

www.facebook.com/thenightflightorchestraofficial

www.nuclearblast.de/thenightflightorchestra

Kommentare

Kommentare