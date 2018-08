NOTHGARD haben die Aufnahmen zu ihrem nächsten Album ‚Malady X‚ abgeschlossen und stellen stolz den ersten Song daraus vor!

Surft rüber zu metalblade.com/nothgard und seht euch das schicke Video zum Titelstück von ‚Malady X‚ an. An derselben Stelle könnt ihr das Album, das am 26.10. erscheinen wird, auch in den folgenden Formaten vorbestellen:

– ltd. ed. metallic boxset (incl. ltd. Digi-CD, excl. bonus-DVD, hand-signed photo cards, miniature guitar, patch, numbered certificate, possible golden ticket to win studio gear of Dom R. Crey / ESP LTD EC 1000)

– limitierte Digi-CD mit 2 exkl. Bonustracks

– schwarzes Vinyl, 180g

– dead-gold marbled Vinyl (200 Einheiten – EU-exklusiv)

– light-grey marbled Vinyl (200 Einheiten – EU-exklusiv)

– red/black marbled Vinyl (120 Einheiten – EMP-exklusiv)

– clear/black marbled Vinyl (100 Einheiten – US-exklusiv)

Bandkopf Dom R. Crey bemerkt dazu: „Mit MALADY X haben wir ein Album geschaffen, das auf der einen Seite düster und ernst ist, auf der anderen Seite jedoch von eingängigen Melodien strotzt. Und das, ohne unseren eigenen Sound zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass wir auf MALADY X den Sound von NOTHGARD klarer denn je definiert haben. Wir freuen uns daher ungemein, endlich das erste Songmaterial in Form eines Musikvideos präsentieren zu dürfen!“

Das Musikvideo zu ‚Malady X‚ wurde in einem Take aufgenommen, also komplett am Stück gedreht mit einer entsprechenden Choreografie, um ein Gefühl der Authentizität zu schaffen. Das Resultat ist atemberaubend!

Dom R. Crey: „MALADY X nimmt als Titeltrack natürlich eine ganz besondere Rolle ein. Der Song steht für all das, was uns tief im inneren an unserer Gesellschaft und der vorherrschenden Denkweise stört. Das wird auch bewusst in den Lyrics angesprochen. Es geht hier um eigentlich selbstverständliche Tabus oder Themen im Leben, für die wir heutzutage den Blick verloren haben. Wir leben lieber täglich mit falschen Werten, anstatt einmal für unsere Überzeugungen gerade zu stehen.“

NOTHGARD haben ‚Malady X‚ in den Def-Creation & Southern Deathcult Studios aufgenommen, ehe der renommierte Jens Bogren (Amon Amarth, Arch Enemy, Kreator, Opeth, etc.) das Mastering übernahm. Herausgekommen ist dabei ein Album voller melodischer, epischer Death-Metal-Hymnen!

‚Malady X‚

1. Voyage To Decay (Intro)

2. Malady X

3. Shades Of War

4. Guardians Of Sanity

5. Epitaph

6. Deamonium I

7. Serpent Hollow

8. Devil Will Know

9. Fall Of An Empire

10. Herald Of Death

11. Black Horizon

12. Eye For An Eye (Digi-CD-Bonus)

13. Ninja (Digi-CD-Bonus)

NOTHGARD geben Ende Oktober zur Veröffentlichung mehrere besondere Konzerte mit ihren Freunden von Parasite Inc.

NOTHGARD

+ Parasite Inc.

26/10/18 DE – Jena – F-Haus

27/10/18 DE – Markneukirchen – Warwick Music Hall

31/10/18 DE – Linda – Vaudeville

01/11/18 AT – Vöcklabruck – Okh

Kurz darauf werden NOTHGARD mit ihren finnischen Geistesbrüdern Omnium Gatherum und Wolfheart zur „Burning Cold Over Europe 2018„-Tour aufbrechen.

Omnium Gatherum

+ Wolfheart

+ NOTHGARD

07.11.2018 München (D) – Backstage

08.11.2018 Hamburg (D) – Kaiserkeller

09.11.2018 Berlin (D) – Bi Nuu

10.11.2018 Stuttgart (D) – ClubCANN

11.11.2018 Prague (Tschechien) – Nova Chmelnice

12.11.2018 Budapest (Ungarn) – Dürer Kert 041

13.11.2018 Vienna (Österreich) – Szene

15.11.2018 Essen (D) – Turock

16.11.2018 London (England) – The Dome

17.11.2018 Rotterdamm (Niederlande) – Baroeg

18.11.2018 Vosselaar (Belgien) – Biebop

19.11.2018 Paris (Frankreich) – Le Petit Bain

21.11.2018 Madrid (Spanien) – Copérnico

22.11.2018 Barcelona (Spanien) – Bóveda

23.11.2018 Lyon (Frankreich) – MJC O Totem

24.11.2018 Luzern (Schweiz) – Schüür

25.11.2018 Trier (D) – Mergener Hof

Kommentare

Kommentare