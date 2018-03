Hellwerk veröffentlichen düsteres Video zu Dark Tragedy!

Bei den werten Kollegen von Metal1.info gibt es den brandneuen Clip der Industrial-Tech-Rocker Hellwerk zu sehen. Hier entlang: https://www.metal1.info/metal-news/video-premiere-dark-tragedy-von-hellwerk/

Dark Tragedy stammt vom kommenden Album 13 Steps To The End, das am 27.4. über Bellfire / Bellaphon erscheint.

Hellwerk stehen für einen harten, geraden Industrial-Tech-Hardrock/Metal-Sound mit druckvollen Bässen, eingängigen Melodien und einer facettenreichen Stimme an der Front, inspiriert vom Hardrock, Heavy Metal, EBM- und Gothic-Sound der 80er/90er Jahre.

Im Gegensatz zum teilweise synthetisch produzierten Instrumentalsound bleibt die Stimme weitestgehend unberührt, um einen charakteristischen und kontrastreichen Gesamtsound zu schaffen.

Hellwerk wurden 2014 von den Musiker Al van Hell und Brad Hart in Frankfurt am Main gegründet. Sängerin Anny Missix kam 2015 hinzu.

Live wird die Band von wechselnden Schlagzeugern unterstützt.

www.hellwerkmusic.com

www.facebook.com/Hellwerkmusic

