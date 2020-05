Herbstschatten: Neues Album „Abschaum“ kommt am 02.10.2020

Nach einer langen und intensiven Zeit kündigen Herbstschatten ihr zweites Album Abschaum an. Der Nachfolger zum Debütalbum Liv og død (2013) ist eng verknüpft mit der 2019 veröffentlichten EP Bergtempel und wird am 02.10.2020 via Boersma-Records veröffentlicht. Es ist zudem das erste Album der Hamburger Post-Black-Metaller auf dem Neu-Sänger Michi zu hören ist. Abschaum wurde wieder in Eigenenergie aufgenommen, für den Mix aber in die Hände von Danny und den Uebersound Studios gelegt.

Trackliste Abschaum:

Endzeit Seelenschrei Der Kutscher Sonnenuntergang Flammen der Schuld Gletscherbestie Thron des Zorns Gabe Hingabe

Darüber hinaus werden Herbstschatten, sofern es die derzeitige Situation zulässt, im Oktober auf Tour gehen um Abschaum live vorzustellen. Gemeinsam mit ihren Labelkollegen One More Word könnt ihr die Jungs an folgenden Terminen sehen:

02.10. – Hamburg / Bambi Galore (Abschaum Release Show)

03.10. – Dresden / Club Puschkin

04.10. – Wroclaw / Klub Liverpool

05.10. – Brno / Melodka

06.10. – Praha / Klub 007 Strahov

07.10. – Wien / escape

08.10. – Plzen / Divaldo Pod Lampou

09.10. – Bad Godensberg / RPZ *

10.10. – Wommelgem / Wommel live

16.10. – Berlin / Nuke

24.10. – Palma / Tunnel Rock Club ** = without One More Word

Alle weiteren Infos zu Herbstschatten findet ihr hier:

