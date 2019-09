Higher Power: neues Video online, neuer Deal, Tour, neues Album 24.01.20

Roadrunner Records darf einen starken Neuzugang in seinen Reihen begrüßen: Higher Power. Für ihre markante Mixtur aus Grunge, Hardcore und Funk und die gesellschaftskritischen Texte bereits auf dem Debütalbum Soul Structure vielfach gelobt, veröffentlicht die Band aus dem englischen Leeds am 24. Januar ihr neues Album 27 Miles Underwater, angeführt von der ersten Single Seamless.

Sänger Jimmy Wizard kommentiert zum neuen Track: „Seamless war einer der letzten Songs, die wir für das Album schrieben. Er kam auf derartig natürliche Weise zusammen, dass wir vom ersten Augenblick des Schreibens wussten: Dies wird der erste Song, den wir veröffentlichen. Er fängt in einem kurzen, eingängigen, wuchtigen Track auf perfekte Weise all das ein, worum es beim Album geht.“

Aufgenommen mit Producer Gil Norton in den Modern World Studios im englischen Tetbury, folgt 27 Miles Underwater auf Higher Powers 2017 veröffentlichte Durchbruch-LP Soul Structure, die Revolver auf seiner 20 Best Albums of 2017-Liste führte. Trends und Genregrenzen interessierten sie herzlich wenig, stattdessen setzt die Band auf NYHC-inspirierte Grooves und positiven Ausdruck. 27 Miles Underwater erscheint als Stream / Download und kann jetzt vorbestellt werden, über www.higherpowerleeds.com auch als Limited Edition Vinyl.

Nachdem sie kürzlich beim Reading & Leeds Festival 2019 auftraten, sind Higher Power derzeit als Support von Vein und Soft Kill auf Nordamerika-Tour. Im November ist die Band als Support von Backtrack in Deutschland:

03.11. Karlsruhe, Die Stadtmitte

04.11. Berlin, Musik & Frieden

05.11. Leipzig, Conne Island

07.11. Oberhausen, Kulttempel

11.11. Hamburg, Hafenklang

12.11. Frankfurt, Das Bett

13.11. München, Backstage

Kommentare

